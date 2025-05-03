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健康 > 抗老養生 > 運動復健

退化又操過頭！拇指腕掌關節炎合併媽媽手、板機指疼痛難纏

2025/05/03 10:14

高雄61歲高姓女作業員疑因使用手指過度，造成右手拇指根部疼痛僵硬。示意圖。（圖取自shutterstock）

高雄61歲高姓女作業員疑因使用手指過度，造成右手拇指根部疼痛僵硬。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄61歲高姓女作業員疑因使用手指過度，造成右手拇指根部疼痛僵硬，拿鑰匙開門、騎摩托車催油門、抓剎車等日常生活動作，都會瞬間痠軟無力，打消炎針、做復健、穿戴輔具，但症狀不見改善還睡不好失眠，求助阮綜合醫院骨科，診斷出「拇指腕掌關節炎合併關節半脫位」，施以關節鏡清創及復位手術，很快恢復且良好，已能正常生活並勝任職場。

高女的右手拇指根部疼痛僵硬，一開始拿鑰匙開門拇指會痛，持續惡化影響騎機車，最後連需反覆用拇指抓握重物的工作，都感到吃力，幾乎趕不職場代工作業流程，症狀持續2年，近半年來，抓拿重物時會自發性抽痛，甚至無法出力，就算請假休息，自行熱敷按摩，症狀仍無法改善。

阮綜合醫院骨科曾祥睿醫師檢查發現，她右手大拇指旋轉時因拉扯損傷的韌帶，拇指僵硬疼痛、活動不開，靈活度受限，在其右手掌面或背側也都有按壓到痛點，經過影像及理學檢查診斷為「拇指腕掌關節炎合併關節半脫位」。

曾祥睿指出，拇指腕掌關節炎是退化性疾病，常見於中老年人，女多於男，尤其65歲以上女性，由於拇指根部的第一腕掌關節的功能範圍廣，又是拇指靈活運動的關鍵，年紀越大，加上長期過度使用或不當施力，關節軟骨逐漸磨損合併韌帶損傷及脫位，導致疼痛、腫脹、僵硬和痠軟無力，甚至關節變形。

病因除少數受到外力撞擊或者韌帶鬆弛，主要還是長期過度使用，造成拇指腕掌關節發炎，提早退化，例如需要拇指抓握的鋤頭掘土、拿菜刀剁切，擰扭拖把毛巾、托起碗盤的農民、廚師、餐飲服務員。

另隨著3C科技發達，電腦手機連續操作過久，還有上健身房的普及，重訓項目不得要領的運動傷害，使得年輕的患者臨床上也越常見了。

醫院表示，關節鏡清創及復位手術是運用關節鏡來清除發炎及骨刺，減低疼痛改善活動的微創技術，傷口小、手術時間短、組織破壞小，併發症少，能迅速降低疼痛，住院兩三天可出院，復原期短，兩周後即恢復正常活動、職場工作，手術自費約3至5萬元不等。

高雄61歲高姓女作業員疑因使用手指過度，造成右手拇指根部疼痛僵硬，經診查出右拇指腕掌關節炎合併關節半脫位。（阮綜合醫院提供）

高雄61歲高姓女作業員疑因使用手指過度，造成右手拇指根部疼痛僵硬，經診查出右拇指腕掌關節炎合併關節半脫位。（阮綜合醫院提供）

關節鏡清創及復位手術是運用關節鏡來清除發炎及骨刺，減低疼痛改善活動的微創技術，傷口小、手術時間短、組織破壞小，併發症少，可迅速降低疼痛。（阮綜合醫院提供）

關節鏡清創及復位手術是運用關節鏡來清除發炎及骨刺，減低疼痛改善活動的微創技術，傷口小、手術時間短、組織破壞小，併發症少，可迅速降低疼痛。（阮綜合醫院提供）

曾祥睿醫師提醒拇指腕掌關節炎是退化性疾病，常見於中老年人，女多於男，尤其65歲以上女性。（阮綜合醫院提供）

曾祥睿醫師提醒拇指腕掌關節炎是退化性疾病，常見於中老年人，女多於男，尤其65歲以上女性。（阮綜合醫院提供）

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