健康網》小孩打呼非遺傳 醫：恐是腺樣體作怪

醫師指出，如果孩子晚上打呼像吹風機、白天嘴巴老是開開、總是鼻塞感冒，甚至反覆鼻塞、鼻涕倒流、中耳炎，可能是腺樣體在搗蛋；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長相會遺傳、身高會遺傳，難道打呼也會遺傳？嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，小朋友打呼先別怪遺傳，可能是腺樣體在求救，它是孩子免疫系統的第一道防線，負責過濾空氣裡的細菌與病毒，有時候會太敬業，遇到過敏或感染時會腫大，堵住呼吸道，導致小朋友晚上打呼、嘴巴開開睡覺，搞得爸媽比孩子還睡不好。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文提醒家長，小朋友打呼絕對不是小事，長期呼吸不順、睡不好，會影響生長激素分泌，導致長不高、注意力不集中、白天愛發呆，甚至因為張嘴呼吸，臉型也可能改變，變成所謂的「腺樣體臉」，不好好睡覺，可能真的會「輸在起跑點」。

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蔡明劭指出，治療初期會使用鼻噴劑或抗過敏藥物，控制發炎狀況，但若腺樣體已經大到堵住呼吸道，藥效有限，就需考慮手術切除。許多家長聽到「開刀」眉頭一皺，但現在手術方式已進步許多。

蔡明劭強調，如果孩子晚上打呼像吹風機、白天嘴巴老是開開、總是鼻塞感冒，甚至反覆鼻塞、鼻涕倒流、中耳炎，可能是腺樣體在搗蛋，記得趕緊帶孩子就醫檢查，好好評估、對症治療，讓孩子一夜好眠、快樂成長，全家也能從此告別「打呼交響曲」。

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