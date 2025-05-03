健康網》爬樓梯、起身時鼠蹊部疼痛 恐是髖關節病變

鼠蹊部、大腿內側疼痛應注意是否有髖關節病變；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名中年婦女有長年酗酒習慣，近1年多來走路疼痛，經就醫檢查發現是髖關節缺血性壞死，因此接受全人工髖關節置換術，術後恢復良好，不再為疼痛所苦，甚至術後第1次回診就跟醫師開玩笑說：「都不痛了，可以跑步了」但被醫師極力勸阻「要等骨頭與人工關節的介面穩定後，才能跑步」。

高醫體系小港醫院骨科主治醫師李忠祐指出，常有患者就醫時表示：「沒受傷，為什麼鼠蹊部、大腿內側好痛？」有可能是髖關節（或稱股骨頭）缺血性壞死！其發生原因大致可分為5種情形。

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髖關節缺血性壞死 5成因一次看

●創傷：發生於髖關節脫臼或骨折後，因骨頭位移，影響供應股骨頭（或股骨頸）附近的血管及其氧氣和養分供應。

●酗酒者：酒精會讓脂肪微粒沉積於血管，也會提高體內皮質類固醇濃度，兩者皆會增加小血管栓塞的機會。

1名長年酗酒者的兩側股骨頭壞死。（李忠祐提供）

經雙側置換人工髖關節，不再為疼痛所苦。（李忠祐提供）

●長期類固醇使用：如氣喘、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等免疫性疾病患者。

●潛水伕病：潛到深水再度回到水面時，因氣體不再溶於血液，會在血管內形成小氣泡而塞住小血管。

●其他易形成血栓或血管炎體質。

大腿內側痛 小心髖關節退化

大多數的髖關節退化或壞死初期，都是從鼠蹊部開始有疼痛感，嚴重時可能延伸到側邊或臀部。特別在坐著要站起來時、上下樓梯時有不適感，倒是正常走平路可能不見得有感覺。

發病早期可減壓治療 嚴重需置換髖關節

李忠祐表示，早期發現的話，可以做小傷口的股骨頭減壓，視情況，再做骨移植，填補因缺血壞死的地基塌陷；但是病程若到了中後期，壞死狀況往往不可逆轉，全人工髖關節置換術是解除疼痛跟恢復功能的最佳手段。

髖關節缺血性壞死的進程。（李忠祐提供）

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