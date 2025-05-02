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「救命膠」健保核價惹議 健保署曝：核價是日本2倍

2025/05/02 20:09

健保署今天公布的「手術凝膠國際價格含支付點數」資料。（健保署提供）

健保署今天公布的「手術凝膠國際價格含支付點數」資料。（健保署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕原需自費、用於心臟手術以降低出血風險的泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠，自5月1日起納入健保給付，卻因核價爭議引發關注。對此，健保署今（2日）公布更新資料指出，AQUABRID（2g）在台健保核價為1萬1831元，高於日本的5796元。署長石崇良強調，健保價格並未低於國際水準，廠商若認為不符成本，應說明差異所在。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中日前在社群平台發文指出，健保以「令人震驚的低價」核定，導致進口廠商決定停供AQUABRID。對此，衛福部政務次長林靜儀列出多國比價資料，並表示支付價格已參考國內採購與國際價格，廠商若有異議可依法申覆。

不過，民眾黨立委陳昭姿今質疑，林靜儀所引的比價資料「張冠李戴」，因健保會議資料中實際並未列出「AQUABRID」價格。她直言「用不同牌子的價格糊弄人民，真的以為大家都小腦袋？」並批評廠商是否真的能自由申覆，還是只要發聲就會被打壓、消音；健保政策未充分理解臨床需求與產品差異，卻採齊頭式定價，導致優質醫材被排擠，形同劣幣驅逐良幣，「錯的不是廠商太現實，而是政策太傲慢。」

健保署今天公布的「手術凝膠國際價格含支付點數」資料，手術封合劑目前由百特、泰爾茂與埃默高3家廠商供應，規格涵蓋2ml至10ml，其中引發爭議的泰爾茂AQUABRID（2ml），在台健保核價為1萬1831元，約為日本健保價格5796元的兩倍。

泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

針對外界認為健保定價過低，石崇良親上火線回應，強調定價是根據國內醫院採購價、國際健保資料及專科醫學會建議綜合評估，「不是市場上賣多少就喊多少。我們給的價格其實比日本還高，廠商若認為不符成本，應該說明差在哪裡。」

對於會議資料初期未列出泰爾茂價格，石崇良坦言，會議當時確實尚未查到，但現在已經有資料，他強調，納入健保是由廠商提出，健保署再徵詢專科學會的意見，學會認為目前市面上產品特性並沒有差異，所以可採相同定價，不是健保署亂湊的。

石崇良補充，手術封合劑核准用於所有血管手術，此次考量健保財務與臨床急迫性，優先針對主動脈剝離等緊急手術全額給付，病人無需自費。針對外界擔憂廠商停供影響臨床使用，他指出，目前市場仍有其他同類產品可替代，醫學會也認為「效果無明顯差異」，且泰爾茂並未表示退出台灣市場，除此次納入健保的急性手術外，其他手術仍可自費使用，泰爾茂與百特也已針對2ml規格提出申覆，預計5月於共擬會中討論。

健保署署長石崇良說明，AQUABRID（2g）的健保價格並未低於國際水準，廠商若認為不符成本，應說明差異所在。（資料照）

健保署署長石崇良說明，AQUABRID（2g）的健保價格並未低於國際水準，廠商若認為不符成本，應說明差異所在。（資料照）

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