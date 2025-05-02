健康網》近視雷射不用怕！ 醫：過程快速且幾乎無痛感

醫師指出，近視雷射手術過程只需要幾分鐘，醫生會用專業的儀器幫助你固定眼睛，所以即使你想眨眼，機器也早就準備好了，完全不用擔心出岔子；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛雷射手術好可怕，還很痛？其實沒那麼嚴重！高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」發文表示，近視雷射手術過程只需要幾分鐘，醫生會用專業的儀器幫助你固定眼睛，所以即使你想眨眼，機器也早就準備好了，完全不用擔心出岔子！至於痛感，醫生會幫你滴上麻藥，讓手術變得像清風拂面一樣輕鬆，絕大部分人都形容是「沒感覺」的。

粘靖旻提到，很多人在考慮眼睛雷射手術時，腦中浮現的可能是手術室裡刺眼的燈光、冷冰冰的器械，還有「啊！一定會很痛吧！」的想像。但事實是，手術過程比你想像中輕鬆得多，甚至可以說一眨眼就結束了！眼睛雷射，就像勇敢邁出改變的第一步。

請繼續往下閱讀...

粘靖旻說，那些戴眼鏡或隱形眼鏡的日子，是不是也讓你經歷了不少「小折磨」？比如：眼鏡起霧，看不清未來的路（和餐桌上的菜）；隱形眼鏡乾澀，一整天都不舒服；想運動卻被框架限制，連自由都感覺少了一點。勇敢接受改變，才能擁抱真正的自由。

粘靖旻表示，眼睛雷射手術不是可怕的挑戰，而是告別束縛、向清晰視界進發的一步。與其妥協生活中的小不便，為什麼不勇敢一點，讓自己看得更清楚、活得更自在。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法