健康網》兒童減重記住「5210」 研究：有效降低肥胖盛行率

美國小兒科學會推廣的生活準則「5210」：每天5份蔬果、螢幕時間不超過2小時、至少1小時活動、不喝含糖飲料；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當家長知道「小時候的胖就是胖」，在幫助孩子長高的同時，也得維持健康的體重，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享，美國小兒科學會推廣的生活準則「5210」：每天5份蔬果、螢幕時間不超過2小時、至少1小時活動、不喝含糖飲料，且從2018年發表的多項系統分析發現，在學校推行5210的介入措施後，顯著地降低小學生的過重與肥胖盛行率。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，「5210」聽起來不困難，但真的要對孩子發揮他的神奇功效，最重要的還是爸爸媽媽的親身參與，家裡的環境會直接影響孩子的選擇。家長的行為就是孩子的模仿對象，因此5210全家一起實踐會更有效。

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5： 每天攝取5份蔬果

陳奕成說，除了正餐會攝取的蔬菜水果之外，爸爸媽媽也可以將切好的水果、條狀蔬菜等，放在冰箱顯眼處，方便孩子隨手當點心。同時家長也應該以身作則多吃蔬菜水果，鼓勵孩子嘗試各種顏色的蔬菜水果。

2： 每日螢幕時間不超過2小時

陳奕成建議，家長和孩子一起制定每天使用螢幕的期限，包括看電視、玩電腦／平板或手機的上限時間，並嚴格執行經過全家一起制定的規範。根據美國兒科醫學會的最新建議是：2歲以上的兒童每日螢幕時間不超過2小時；2歲以下幼兒則避免接觸螢幕。其實除了規定孩子的螢幕使用時間，也很建議爸爸媽媽同時制定大人的使用時間，規範家長的螢幕使用時間，並規定一段不使用電子產品的親子相處時光。

醫師表示，爸爸媽媽以身作則，讓孩子們看到運動也可以很有趣，也可以是一段高品質的親子互動時光；圖為情境照。（圖取自freepik）

1： 每天至少1小時活動

陳奕成說，爸爸媽媽盡量每天安排一段固定的時間，以和孩子一起運動60分鐘為目標。不一定要是跳繩或跑步或特別課程，可以依孩子的興趣來選擇運動的項目。最重要的是爸爸媽媽以身作則，讓孩子們看到運動也可以很有趣，也可以是一段高品質的親子互動時光，如此一來孩子更容易培養持續的運動習慣。

0： 不喝含糖飲料

陳奕成表示，平常在家裡就不要存放含糖飲料，像是：可樂、果汁、運動飲料等，鼓勵孩子用白開水或氣泡水來解渴。同時也可以讓孩子了解糖分對健康的危害，例如會增加肥胖的機率和蛀牙的風險。如果想要為白開水添加一些風味，爸爸媽媽可以嘗試一些天然調味的方法：比如在水中加入水果片或薄荷葉，或者自製無糖的水果茶、檸檬水等。此外，乳製品也是比含糖飲料更健康的選擇，可適量提供以替代含糖飲料。

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