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中藥行快斷根？衛福部新解釋令引爭議

2025/05/02 18:14

中醫藥團體今（2日）聯合發聲力挺，認為此舉有助產業升級、補上人力斷層。 （記者邱芷柔攝）

中醫藥團體今（2日）聯合發聲力挺，認為此舉有助產業升級、補上人力斷層。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部中藥販售新解釋令引發論戰，中醫藥團體今（2日）聯合發聲力挺，認為此舉有助產業升級、補上人力斷層。不過藥師公會全聯會強烈反對，質疑此舉模糊專業邊界、侵蝕藥師調劑權；除了預告將於5月4日上街抗議，未來也不排除每週到衛福部要求撤回解釋令。

衛福部3月18日公告「藥事法」第103條第2項解釋令，開放具中藥或生藥背景，並完成1年以上實務歷練者，可登記為中藥販售業者。申請者須修習35學分課程，內容涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂直言，這是衛福部對中藥界「補破網」的作為，中藥產業已經瀕危，再不處理，10年、20年後可能真的會絕種，他強調，中藥販售業與調劑權無關，不應被誤解為跨越專業線，「我們只是想讓這個產業撐得下去，不然連燉補藥材、滷包都會從庶民生活中消失。」

中醫藥發展機會董事長朱溥霖則感嘆，一味藥材的鑑別需透過外觀、氣味、口感、質地等多重感官經驗，這些都仰賴師徒制傳承，不是一、兩天能學會。台灣省中藥商業公會聯合會理事長郭昆茂也說，中藥行數量已從高峰的1.2萬家萎縮至目前僅7千多家，若再無制度支持、沒有中藥商把關，整條產業鍊恐會斷鏈，民眾也買不到有品質的藥材與辛香料。

不過藥師公會全聯會則堅決反對，理事長黃金舜直言，藥界不反對中藥的種植、加工與批發，由但若是直接面對民眾的藥品，就應由專業藥師來把關。他批評，解釋令內容模糊不清，難以界定販售品項，「如果是四物飲、養肝茶這類，我們沒意見；但若變成八味丸這種藥品，怎能不由專業來把關？」

黃金舜重申，藥界訴求撤回解釋令，並批評現任衛福部長邱泰源將原本的「落日條款」變成新的適用依據，讓基層「無所適從」，藥師團體已宣布5月4日上街抗議，並透露內部正在協議後續行動，「不排除每週都去衛福部抗議，我們不信公理正義喚不醒。」

衛福部強調，該解釋令是為因應中藥商凋零、保障庶民用藥需求，依法釐清「藥事法」第103條立意，並未放寬既有規範、也不涉及調劑業務。針對新增人員的相關規定，也讓具備足夠專業可投入中藥販售，盼為產業注入新血，衛福部會持續與藥師團體溝通，共同守護民眾健康。

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