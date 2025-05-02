赴日前腹痛急診 粉領族巨大卵巢囊腫扭轉恐喪命

林新旺醫師指婦人左側卵巢有顆1１公分的巨大囊腫。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中31歲小姐在去（2024）年10月健檢時意外發現左側卵巢有顆11公分大的巨大卵巢囊腫，因為準備赴日旅遊，與醫師預約返國再做腹腔鏡手術切除囊腫，不料健檢隔天，突然劇烈腹痛掛急診，確診是卵巢扭轉導致急性腹痛，緊急切除囊腫，保住卵巢。

台中醫院婦產科醫師林新旺指出，急診腹痛的女性患者約有3%是卵巢扭轉，由於卵巢在身體裡是由韌帶支撐，會隨身體動作而浮動，在正常情況下，卵巢旋轉後可再轉回復位，如果卵巢囊腫或畸胎瘤過大，旋轉後常無法復位，導致急性破裂或扭轉，嚴重甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除卵巢才能保命。

請繼續往下閱讀...

林新旺指出，患者旅日前就醫婦產科門診，健檢發現左側卵巢囊腫，從超音波影像明顯可見，左側卵巢有顆11 X 10公分的巨大卵巢囊腫，由於囊腫過大，建議以腹腔鏡摘除囊腫，約定在旅日後手術。

不料門診隔天，患者發生急性腹痛，伴隨嘔吐症狀，掛急診發現左側卵巢扭轉，進行腹腔鏡卵巢囊腫切除手術，術中保留完整的卵巢，讓患者保住未來生育機會。

林新旺提醒，婦女如果出現急性且不明原因的腹痛、腰痛，有噁心、嘔吐等症狀，可能是卵巢扭轉症狀，應立即就醫。

另外有卵巢囊腫病史者，應每3個月門診追蹤檢查，若囊腫持續變大超過5公分以上，建議腹腔鏡開刀治療，切除囊腫並保留完整卵巢，避免因為急性卵巢扭轉就醫不及，導致卵巢缺血壞死，必須切除卵巢的遺憾。

林新旺也說，這名患者因卵巢扭轉緊急開刀，取消旅日賞楓，由於是急症造成，航空公司依據醫院開立的診斷證明退還機票費用，她也於康復後，在上個月好與好友到日本賞櫻，完成旅行。

婦人左側卵巢有顆1１公分的巨大囊腫。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法