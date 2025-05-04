健康網》夏日消暑瓜瓜大集合 7種常見瓜類比一比

絲瓜外型粗長，表皮淺綠粗糙具深綠紋路，但內心柔軟，是蛤蜊的靈魂伴侶。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫逐漸攀升，天氣一熱食欲降低，這時來點「瓜類」食物，既能有飽足感，還可以消暑、補充水分，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享常見的7種瓜：冬瓜、大黃瓜、越瓜、絲瓜、夏南瓜、小黃瓜、蒲瓜，瓜瓜們不只低熱量、含水量高，還富含礦物質、維生素、膳食纖維，是夏日控暑的天然良方，下次採購時，不妨挑戰沒吃過的那一瓜。

●冬瓜：夏天生產卻被稱為冬瓜！因瓜熟時有層白粉，似冬天冰霜，因而得名。外型粗常、表皮光滑有白點。可以做成冬瓜茶、醃漬成醬菜或冬瓜封都超人氣。

請繼續往下閱讀...

●大黃瓜（大胡瓜）：果實完全成熟後顏色轉黃，因此稱之「黃瓜」，外型為粗圓柱狀，色澤濃綠、表面光滑、刺疣狀小，全年皆為產季。涼拌、拌炒或蒸煮都適合。

常見瓜類比較表。（取自農糧署臉書專頁）

●越瓜：外型粗長，表皮光滑，有多條溝紋，產季微6-8月，多加工製成醃瓜、蔭瓜仔、醃瓜脯等，古早味醃瓜配上稀飯，最具懷舊風情。

●絲瓜：外型粗長，表皮淺綠粗糙具深綠紋路，但內心柔軟，是蛤蜊的靈魂伴侶，產季為5-9月。完全成熟的絲瓜乾燥去皮可做絲瓜絡，是最天然的清潔工具。

●夏南瓜：又稱櫛瓜，為南瓜屬，外型細長，果柄五稜形、稜溝淺，表皮光滑，產季為10月至隔年3月，可以連皮帶籽食用，香煎或烘烤都很讚。

●小黃瓜（花胡瓜、小胡瓜）：胡瓜依品種可分為大黃瓜與小黃瓜，小黃瓜外型細長身形嬌小，但脆度滿點，飽滿硬實，刺疣明顯，產季為3-11月，適合生食、涼拌、做醃漬小菜、拌炒。

●蒲瓜：外形有圓、有扁、有長、有短，最常見為水壺型，表皮綠色光滑，有白點，產季為3-10月，用於經典家常菜如炒蛋、燉湯都適合。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法