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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》郵寄嬰兒奶粉回台 食藥署提醒別少這步驟

2025/05/03 18:14

衛福部規定「嬰兒及較大嬰兒配方食品（奶粉及奶水）」需事先向食藥署申請「貨品進口同意書」。具同意書，郵寄嬰兒奶粉才可以免查驗登記，避免奶粉被退運或滯留海關；示意圖。（圖取自photoAC）

衛福部規定「嬰兒及較大嬰兒配方食品（奶粉及奶水）」需事先向食藥署申請「貨品進口同意書」。具同意書，郵寄嬰兒奶粉才可以免查驗登記，避免奶粉被退運或滯留海關；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，許多家長為了確保嬰兒喝到合適的奶粉，會選擇從海外購買，再託親友帶回台灣或透過國際快遞寄送。在準備寄送奶粉回台灣之前，請務必了解相關進口規範，以免無法順利通關！

進口嬰兒奶粉 這些規定要知道

許多民眾知道，根據衛生福利部（下稱衛福部）的規定，若輸入食品是屬於個人自用，並非作為販售或其他用途，價值在1000美元以下，且重量在6公斤以內，可免申請輸入查驗。

但不要忘了，衛福部也規定「嬰兒及較大嬰兒配方食品（奶粉及奶水）」需事先向食品藥物管理署（下稱食藥署）申請「貨品進口同意書」。有了貨品進口同意書，郵寄嬰兒奶粉才可以免查驗登記，避免奶粉被退運或滯留海關。提醒您，務必事先申請，確保奶粉能夠順利通關，以免影響您及寶寶的權益！

此外，也提醒各位家長，進口的數量也有限制，產品屬於奶粉者，每人每年單項累計輸入不得超過30公斤；產品屬於奶水者，每人每年單項累計輸入不得超過200公斤。

食藥署提醒家長，進口的數量有限制，產品屬於奶粉者，每人每年單項累計輸入不得超過30公斤；產品屬於奶水者，每人每年單項累計輸入不得超過200公斤。（圖擷取自藥物食品安全週報）

食藥署提醒家長，進口的數量有限制，產品屬於奶粉者，每人每年單項累計輸入不得超過30公斤；產品屬於奶水者，每人每年單項累計輸入不得超過200公斤。（圖擷取自藥物食品安全週報）

如何申請貨品進口同意書

想要順利通關，請依以下步驟申請：

1.登入食藥署線上申辦平台

2.填寫申請表單，確認商品種類與數量。

3.準備所需文件

（1）進口報單／郵包部分攜帶國際包裹招領單或海關寄送之通知單。

（2）收件人身分證件影本／商業登記影本。

（3）含成分之清楚產品圖片文件。

（4）如委託代辦者，應檢具委託書。

4.提交申請，等待審核通知。

5.取得同意書後，即可辦理進口。

更多資訊請參閱：食品藥物管理署官網貨品進口同意書申報說明

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1024期

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