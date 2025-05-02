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健康網》「自摸」防睪丸癌！ 醫：觸感像茶葉蛋要當心

2025/05/02 21:48

醫師提醒，若是發現蛋蛋摸起來的硬度像茶葉蛋一樣，最好至醫院請專科醫師檢查。（資料照）

醫師提醒，若是發現蛋蛋摸起來的硬度像茶葉蛋一樣，最好至醫院請專科醫師檢查。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道定期「自摸」也有機會預防睪丸癌嗎？顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片表示，曾經診斷過好幾個睪丸癌的病人，都是自己先摸出來的。他說，若是發現蛋蛋摸起來像茶葉蛋一樣硬，就有可能是睪丸癌的表現，最好至泌尿科請專科醫師檢查。

顧芳瑜以茶葉蛋做比喻，建議男性在洗澡的時候不妨自摸一下，由上往下摸，摸一下質地，壓一壓，看是否有硬塊，如果硬得像茶葉蛋，那就可能是有發炎或睪丸癌。

顧芳瑜說明，由於睪丸癌初期通常沒有症狀，因此可留意是否出現無痛的腫塊陰囊有下沉感等。另外，睪丸癌不像其他癌症需要透過穿刺化驗，而是需要直接開刀取出後，再確認期別，主要是因為睪丸癌很容易因為穿刺化驗而造成轉移。

很多病人會擔心罹患睪丸癌之後無法生育。顧芳瑜說，其實睪丸癌常常只會發生在其中一邊，因此開刀後，另外一邊的睪丸還是可以造精。但如果擔心後續的放射治療可能會對睪丸造成影響，也會建議在手術前考慮存精。

顧芳瑜提醒，很多人以為癌症都是上了年紀才會發生；但其實有一些癌症很容易好發在年輕人，像是睪丸癌，好發的年齡在20-40歲之間的男性，而且通常都是因為洗澡摸蛋蛋的時候意外發現。不過，它是一個早期發現，幾乎可以治癒的疾病，根據統計，未轉移的睪丸癌平均5年的存活率達99%左右，提早發現，就能早點治療！

醫師表示，睪丸癌是一個早期發現，幾乎可以治癒的疾病。據統計，未轉移的睪丸癌平均5年的存活率達99%左右；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，睪丸癌是一個早期發現，幾乎可以治癒的疾病。據統計，未轉移的睪丸癌平均5年的存活率達99%左右；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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