嘉義市民整合性健康篩檢開跑 新增3檢查：胃癌入列

嘉義市衛生局長廖育瑋說明健康篩檢內容。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府今（2）日宣布，今（2025）年嘉義市整合性健康篩檢即日起啟動，服務對象為設籍嘉義市30歲（含）以上市民，新增3項檢查：有胃癌篩檢、攝護腺癌篩檢異常者加做游離型攝護腺特定抗原，及失智症的AD8篩檢問卷，擴大服務年齡30至39歲市民，每5年可檢查1次；符合資格的市民可持身分證及健保卡至聖馬、嘉基、嘉榮、部嘉、陽明及慶昇等6家醫院接受服務。

嘉義市副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋等人，今天在聖馬爾定醫院宣布：今年的整合性健康篩檢啟動。林瑞彥表示，市府結合轄內6家績優醫院提供市民癌症及慢性病篩檢服務，每年邀請專家檢討篩檢結果、滾動式調整篩檢項目，感謝醫院及議會支持，今年嘉義市加強肝癌、攝護腺癌及胃癌等項目的篩檢，並鼓勵市民把握名額。

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廖育瑋說，嘉義市今年為45至74歲符合大腸癌篩檢者檢測胃幽門螺旋桿菌，共提供5000個篩檢名額，若篩檢為陽性，可接受治療或經醫師評估後再進一步做免費無痛胃鏡檢查；擴大服務30至39歲族群，提供每5年1次的定期篩檢服務，檢查項目有B、C型肝炎，還有甲型胎兒蛋白，如果數值偏高會再安排腹部超音波，檢查是否有腫瘤；市府也和國民運動中心合作提供免費運動體驗券以及舉辦握力比賽等，歡迎市民踴躍參加。

75歲鄭先生及77歲張先生以自身經驗鼓勵大家篩檢及呼籲定期追蹤的重要性，病友的主治醫師衛福部嘉義醫院醫師陳詩典及聖馬爾定醫院醫師羅清池說，病患是在B、C肝篩檢時發現B肝，之後在醫院治療及定期追蹤，發現1公分左右的小型肝癌腫瘤，接受微創電燒治療成功，狀況良好，生活品質佳。

嘉義市衛生局表示，符合成人預防保健資格的市民應搭配國健署「成人預防保健健康篩檢項目」，其餘檢查項目使用「市民整合性健康篩檢項目」一起完成檢查，使資源整合發揮最大效益；市民可利用嘉義市整合性健康篩檢系統的「網路預約」功能，在篩檢前48小時線上預約，依約定時間前往檢查；今年新遷入、持居留證的市民，尚無法利用線上預約，可撥打電話至服務醫院預約。

嘉義市民整合性健康篩檢開跑。（記者林宜樟攝）

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