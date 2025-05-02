公費流感疫苗採購出爐！改回三價、國光續當最大供應商

今年公費流感疫苗改回三價，共採購採購686萬劑。 （圖擷取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為因應今（2025）年秋冬流感季，疾管署今（2日）公布2025年公費流感疫苗採購結果，今年將由四價疫苗改為三價疫苗，共採購686萬4910劑疫苗，總經費達15.7億元。其中，計畫實施對象用量為647萬9080劑，較去（2024）年增加約4.2萬劑，以因應高齡人口增加的接種需求。

今年疫苗採購由國光生技拿下最大供應量，共316萬5830劑，占47.5%。不受先前實驗室遭爆「鼠亂」影響，其他得標廠商依序為：荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司（由裕利股份有限公司代理）174萬9540劑，占26.3%；台灣東洋藥品75萬2300劑，占11.3%；賽諾菲60萬8320劑，占9.1%；高端疫苗38萬8,920劑，占5.8%。

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疾管署副署長羅一鈞指出，今年是自2019年採用四價流感疫苗以來，首度回歸使用三價疫苗，主要是B型山形株自2020年起未再現蹤，世衛組織（WHO）已建議各國改回三價疫苗，我國ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）也決議跟進，國內目前有5家藥廠取得三價疫苗許可證，全數參與招標且順利得標。

羅一鈞說明，今年仍採「最有利標、複數決標」方式辦理，總採購量較去年的688萬8200劑略減約2.3萬劑，但因應國內高齡人口成長趨勢，供應給公費接種對象的劑量有增加，強化高風險族群保護，另有18萬5830劑為中央及地方委託代購量，並保留20萬劑可依實際需求追加下訂。

疾管署也進一步公布各廠牌的每劑單價，以台灣東洋藥品東洋242元最高，其餘依序是高端240元、國光235元、賽諾菲231元、GSK為210元。

羅一鈞補充，流感疫苗的選株是WHO專家根據全球疫情趨勢預測後選定，今年採用的三價疫苗包含A型H1N1、H3N2與B型維多利亞株，其中H3N2依製程不同分為「克羅埃西亞株（雞蛋培養）」與「華府株」（細胞培養）；去年至今流行的主要為H3N2，目前雖進入春季流感低點，但B型流感已有緩升跡象，預期秋冬仍以A型、尤其是H3N2為主流。

疾管署指出，今年公費流感疫苗預計10月1日起分階段開打。第一階段優先針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、孕婦等11類高風險族群，第二階段開放50至64歲健康成人。

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