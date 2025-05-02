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屏縣府：新進護理人員加薪6千 5月上路、23家醫院配合
〔記者葉永騫／屏東報導〕「護理人員荒」造成醫院的急診、重症照護等運作受影響，民眾醫療品質受影響。屏東縣長周春米今（2）日宣布，率先實施「維護民眾就醫權益充實護理人力補助專案試辦計畫」，全縣23家醫院全數響應，以行動支持提升新進護理人員薪資待遇；縣府每月加碼3,000元，醫院調升底薪3,000元，一次加薪6,000元，讓新進護理員在留在屏東服務，而現職人員也會規劃加碼調薪及福利，讓醫護人員有更好的待遇。
周春米表示，全國護理人力不足已對醫院臨床及重症照護、急診運作、病患收治造成實質衝擊，目前屏東縣護理人力缺口達400多人。醫院為確保照護品質與病患安全，調整病床開放數量，導致急診、住院及手術待床時間延長，影響民眾就醫權益。
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縣府決定提供新進護理人員，每人每月3,000元獎勵金，最長可領12個月；同時明定合作醫院須同步調高本薪（底薪）至少3,000元以上，一次加薪6,000元，鼓勵應屆畢業、返鄉及中斷執業之護理人員在屏東縣服務，以紓解現職人員的工作量。
縣府衛生局長張秀君說明，縣府補助及醫院加碼並結合中央衛福部12項護理人員留任政策，經由點、線、面逐步充實護理人力提升照護品質，解決目前的醫院的問題；而這次的薪資調整，重點在調整經常性薪資，大約調整13%，讓醫院有良性的循環，讓民眾就醫有更好的照顧。
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