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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「它」能讓細胞活力升級 學者：早上空腹吃效果好

2025/05/03 09:31

學者分享，從一些飲食中可以補充到NMN，像是奇異果、豆類、燕麥、深綠色蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

學者分享，從一些飲食中可以補充到NMN，像是奇異果、豆類、燕麥、深綠色蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有聽過NMN嗎？它可是幫助細胞活力升級的幫手、抗老的加速器喔！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，人的細胞就像工廠，久了會面臨老化反應，NMN（β-菸醯胺單核苷酸）就是能幫助老化工廠重新運作的材料，可以從一些飲食中攝取，像是豆類、燕麥、鮭魚、酪梨、深綠色蔬菜、奇異果等，早上空腹吃，效果更好。

洪泰雄將身體細胞喻為一台台的小工廠，這些工廠要運作、修理、打掃環境，就需要電力，而電力的來源就是一種叫做NAD⁺的「能量貨幣」。但隨著年紀越大，這種能量貨幣會越來越少，工廠效率開始變差、老化加速。而NMN就像是印鈔機的墨水，它可以幫助我們體內重新「印出」這些能量貨幣，讓老化的工廠重新發光發熱。

那要怎麼補充NMN呢？洪泰雄表示，可以選擇吃保健品或自己下廚，靠食物補充：

NMN保健品挑選守則

洪泰雄分享，我們點外送都會看評價、成分、來源，挑保健品也是一樣：

●選擇「劑量適中」的：從125毫克開始就好，不必猛吞。

●包裝要好：能防潮、避光最重要，否則送來的就是壞掉的餐。

●搭配「白藜蘆醇」：有助於身體提升吸收力。

●第三方認證：安心保障，就像食物是經由有乾淨廚房執照餐廳做出來的，你才敢吃。

含NMN6類食物 各有其作用

●豆類，像毛豆、黃豆是「能量豆」。

●燕麥、糙米是「動力飯」，提供B群支援。

●鮭魚、鯖魚是「修復魚」，富含菸鹼酸。

學者指出，吃鮭魚、鯖魚可以補充到NMN，具有修復作用；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，吃鮭魚、鯖魚可以補充到NMN，具有修復作用；示意圖。（圖取自freepik）

●酪梨、堅果是「潤滑劑」，讓細胞更順暢運作。

●深綠色蔬菜像是「清潔員」，幫身體清除自由基、支持修復。

●奇異果、橙子則是「點心隊」，提供維生素讓工廠員工元氣滿滿。

洪泰雄提醒，早上空腹吃NMN效果最好，就像給工廠員工開早會。但如果是孕婦、癌症病患、未成年等族群，先別亂吃，先諮詢過醫師後再服用為佳。

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