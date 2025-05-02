3C變「親子戰場」衛福部：每6件體罰 1件跟3C有關

衛福部舉辦「3C有界線 親情不掉線」記者會，親子育兒專家王晴、台灣展翅協會組長陳時英、亞州大學心理系講座教授柯慧貞、保護司司長張秀鴛（左至右）分享如何讓3C不再成為親子衝突的導火線。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕當孩子緊盯平板、手機不放，家長的理智線也快被扯斷。衛福部統計，國內兒少遭受身體不當對待的案件中，有16%與管教3C使用有關：每6起體罰案件，就有1起是因為3C成了親子衝突的導火線。

衛福部保護服務司司長張秀鴛指出，孩子每日平均上網時間從2021年的3.17小時增至2024年的3.96小時，首次接觸網路的年齡也從8.7歲提早到7.1歲。手機、平板成了最方便的「安撫神器」，卻也在無形中拉開親子距離。

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然而風險不只在家裡，也潛伏在網路世界，根據家扶基金會調查，近5成孩子不懂如何設定社群隱私權限，甚至一半的人認為公開個資沒關係，更令人憂心的是，2024年通報的兒少性剝削案件中，有7成透過網路發生，且一半加害人本身也是兒少，其中9成以上涉及性私密影像犯罪。

台灣展翅協會組長陳時英指出，國際組織「Childlight」在2024年發布的報告指出，全球每8名兒童中就有1人曾遭遇網路誘拐，包括線上引誘、騷擾、不受歡迎的性簡訊（sexting）等；另有12.6%的兒童曾是性圖片或影片的非自願受害者。

陳時英也提醒，像是「陌生人主動加好友或私訊」、「對話快速轉向私密話題」、「要求提供個資、照片或視訊通話」就是3大警訊，孩子需要大人協助辨識、設限，並學會說不。

為了讓3C不再成為親子衝突的導火線，衛福部今天舉辦「3C有界線，親情不掉線」記者會，邀請兒少保護、數位沉迷防治及親職教養專家與會，提供教養建議。

亞洲大學副校長柯慧貞表示，無論是美國研究或台灣調查，都指出3C使用與青少年憂鬱、自殺風險上升有關，3C成癮者的焦慮憂鬱比例較高，而限制社群使用時間有助改善情緒狀況。她建議，家長與校園應共同建立數位使用規範、推動媒體素養教育、加強情緒支持。

親職專家王晴提醒，與其用命令禁止，不如示範自律，幫助孩子學會自我管理，她也提出「二要二不」原則，要善用、要控制，讓科技成為助力而非阻力；不妥協、不依賴，家長應避免把3C當保母，言行一致不輕易讓步。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

當孩子緊盯平板、手機不放，家長的理智線也快被扯斷。（圖取自shutterstock）

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