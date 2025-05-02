世界首創！英科學家利用活人腦組織 加速失智症療法研究

英國科學家開創全球先例，利用來自手術病患的活體人腦組織，成功模擬了阿茲海默症（Alzheimer's disease）的早期病變過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔記者陳成良／綜合報導〕據《衛報》報導，英國科學家開創全球先例，利用來自手術病患的活體人腦組織，成功模擬了阿茲海默症（Alzheimer's disease）的早期病變過程。這項突破性研究能即時觀察腦細胞受損機制，預期將大幅加速失智症藥物的篩選與開發，為尋找治癒方法帶來新希望。

阿茲海默症是最常見的失智症（dementia）類型，對全球健康與社會照護體系構成嚴峻挑戰，預估到2050年全球患者數將增至近1.53億人。因此，尋找更有效的疾病研究與治療方法刻不容緩。

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由愛丁堡大學科學家與神經外科醫生組成的團隊，首度展示了與阿茲海默症相關的毒性「乙型類澱粉蛋白」（Amyloid beta）如何黏附並摧毀腦細胞間的關鍵連結。

研究使用的健康腦組織，來自愛丁堡皇家醫院接受腦瘤移除手術的英國國民保健署（NHS）病患。這些組織在取得病患同意後，由派駐手術室的科學家接收，否則原將被丟棄。科學家迅速將組織放入含氧的人工腦脊髓液中，以計程車送回數分鐘路程外的實驗室。主要研究者、愛丁堡大學腦科學探索中心的杜蘭特博士（Dr. Claire Durrant）描述，他們幾乎是「跑著回實驗室」。

在實驗室中，這些珍貴的腦組織被切成不到1/3毫米的薄片，放置於富含營養液的培養皿內，並保存在模擬體溫攝氏37度的恆溫箱中，最長可維持活性達兩週。研究團隊隨即展開實驗，將從已故阿茲海默症患者腦中提取的毒性乙型類澱粉蛋白，應用於這些健康的活體腦組織切片上。杜蘭特博士解釋，目的是「試圖模擬阿茲海默症的發生」。

團隊發現，當腦組織接觸到毒性乙型類澱粉蛋白時，並不像接觸正常蛋白那樣會嘗試修復損傷。研究更指出，即使是乙型類澱粉蛋白自然濃度的微小變化（增加或減少），也足以干擾腦細胞功能，顯示大腦正常運作需要該蛋白維持在一個精確的「最佳平衡點」。

杜蘭特博士表示：「透過與愛丁堡大學神經外科團隊的合作，我們證明了活體人腦切片可用於探索阿茲海默症的根本問題。」她相信，這個新工具將有助於加速將實驗室的發現轉化至臨床應用，讓我們離成功治療阿茲海默症更近一步。

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