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職災！美髮師肩痛以為「休息就好」 竟是旋轉肌腱完全斷裂

2025/05/01 17:31

小姐從事美髮工作40年，長期反覆抬手工作，導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻不自知。（中榮提供）

小姐從事美髮工作40年，長期反覆抬手工作，導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻不自知。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕63歲的劉小姐從事美髮工作40年，長期反覆抬手理髮，導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻不自知，以為肩膀疼痛是勞動常態，休息就好，直至去（2024）年不慎摔倒手腕骨折，停業2個多月，肩膀仍然疼痛，連穿衣服都困難，就醫才確診病因，接受微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術，有效改善疼痛和功能，職業醫學科醫師也協助評估，成功申請勞保傷病補償，安心復健，現在順利重回職場。

台中榮總職業醫學科醫師林宇力指出，劉小姐長年剪髮、洗髮、燙髮及染髮，導致肩頸肌肉職傷，仍持續勞動，肩膀疼痛加重，下班休息無效，去按摩、推拿、針灸，甚至打針止痛，都無法緩解，後來就醫中榮骨科，確診已經雙肩旋轉肌腱斷裂，骨科李坤燦醫師為她進行微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術。劉小姐說，沒想到傷害來自理髮工作，錯失預防時機。

林宇力醫師（蹲下者）實際走訪劉小姐的養髮店評估她工作的職業傷害。（記者蔡淑媛翻攝）

林宇力醫師（蹲下者）實際走訪劉小姐的養髮店評估她工作的職業傷害。（記者蔡淑媛翻攝）

林宇力醫師指出，劉小姐平日理髮動作中，手舉角度達120度，容易職業傷害造成手臂、肩頸疾病。（記者蔡淑媛攝）

林宇力醫師指出，劉小姐平日理髮動作中，手舉角度達120度，容易職業傷害造成手臂、肩頸疾病。（記者蔡淑媛攝）

林宇力指出，院內統計去年最常見的職業傷害是手臂、肩頸疾病，占職業傷病給付案件32%，主要是長時間的高舉過肩（不良姿勢）、過度施力、重複動作，造成肩頸肌肉職傷，常見發生裝潢業如木工、空調、油漆等，以及美髮業、營造業的泥水工。

隨著工作型態改變，固定型、注意力集中的工作大幅增加，手臂與肩頸疾病的發生率提高，以旋轉肌袖症候群來說，營造業、清潔員、油漆工等需長時間工作（3個月至1年以上、每日至少半天以上時間） 且反覆或持續手臂上舉的職業，若離開工作場域後症狀明顯減輕，應警覺可能是職業傷害，根據「勞工職業傷害保險及保護法」，勞保局確認是職業病後，前2個月給付全額投保薪資，第3個月起給付70%，最長可提供2年補助。

劉小姐手術治療後，林宇力醫師為她重新檢查，術後活動度皆在正常值內，也重返職場。（記者蔡淑媛攝）

劉小姐手術治療後，林宇力醫師為她重新檢查，術後活動度皆在正常值內，也重返職場。（記者蔡淑媛攝）

林宇力提醒，工作長時間使用手臂與肩頸肌肉，建議工作每30分鐘，伸展3-5分鐘，就應針對工作施力使用的肌群做伸展放鬆，如果身體開始疼痛、無力、工作表現下降時，就建議可以就醫評估。

中榮職業醫學科主任詹毓哲表示，院方與嘉義大學資訊工程學系陸子強副教授合作，首創開發出一套結合三維姿勢辨識與AI演算法的「職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統」，能有效辨識勞工的職業傷害風險值，針對高風險族群提供個別化的細項改善建議。

劉小姐長期反覆抬手理髮導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻（圖左），接受微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術復原（圖右）。（記者蔡淑媛攝）

劉小姐長期反覆抬手理髮導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻（圖左），接受微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術復原（圖右）。（記者蔡淑媛攝）

中榮總職業醫學科和嘉義大學合作開發職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統，可辨識勞工的職業傷害風險，提供個別化的細項改善建議。（記者蔡淑媛攝）

中榮總職業醫學科和嘉義大學合作開發職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統，可辨識勞工的職業傷害風險，提供個別化的細項改善建議。（記者蔡淑媛攝）

職業醫學科及骨科在勞動節舉行記者會說明協助美髮師劉小姐（中）治療旋轉肌腱斷裂及申請勞保傷病補償。（中榮提供）

職業醫學科及骨科在勞動節舉行記者會說明協助美髮師劉小姐（中）治療旋轉肌腱斷裂及申請勞保傷病補償。（中榮提供）

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