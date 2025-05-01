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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

竹縣號召姐姐妹妹們「篩」起來過母親節

2025/05/01 16:18

過母親節收別人的禮物，不如自己送自己一份健康禮。新竹縣政府衛生局鼓勵女性鄉親踴躍參加癌症篩檢，確保自己的健康美麗。（記者黃美珠攝）

過母親節收別人的禮物，不如自己送自己一份健康禮。新竹縣政府衛生局鼓勵女性鄉親踴躍參加癌症篩檢，確保自己的健康美麗。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕過母親節，與其坐收賀禮，新竹縣政府衛生局鼓勵縣內的姊姊妹妹們，送自己一份健康好禮，那就是踴躍參加他們所辦的「婦女癌症篩檢，共下來抽13萬獎金」活動，確保自己的健康美麗。即日起到10月31日為止，符合資格的女性縣民們，只要到縣內各健保特約院所完成癌症篩檢，就可參加抽獎。

另外他們也在今（2025）年8月8日之前，加碼再辦「2025年癌症篩檢對象擴大，加碼抽25名首篩幸運兒」活動，符合篩檢資格者活動期間完成篩檢，且由篩檢單位上傳完成登錄就能抽獎。

縣府衛生局表示，中央統計2022年新發生癌症的人數有13萬293人，等於全國人口每10萬人中有323.3人罹癌，2023年全國女性癌症死亡率中，乳癌占了第4名，同年乳癌新竹縣女性癌友的死亡率排名卻高居第3。同年全國子宮頸癌是婦癌死亡率的第12名，在新竹縣則排名第6，所以他們深深覺得鼓勵女性做癌症篩檢，守護好自己的健康，就是送給所有姊姊妹妹們最好的母親節禮物。

新竹縣府衛生局長殷東成說，今年國健署擴大國人癌症篩檢的年齡層與項目，在肺癌篩檢方面，女性40歲到74歲具家族史者、或年齡在50歲到74歲之間有吸菸習慣，且目前「年乘以包數」等於20，或戒菸還不滿15年者。

大腸癌擴大篩檢部分擴大到45歲到74歲民眾、40歲到44歲有家族史者。

乳癌篩檢擴大40歲到74歲的女性。子宮頸癌篩檢年齡降到25歲到29歲的女性可每3年做1次，30歲以上的女性每年1次；並新增35歲、45歲以及65歲的女性做人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

所有符合篩檢資格的民眾，只要攜帶健保卡、身分證，到健保特約的醫療院所或新竹縣衛生所，就可接受免費的癌症篩檢服務。

過母親節收別人的禮物，不如自己送自己一份健康禮。新竹縣政府衛生局鼓勵女性鄉親踴躍參加癌症篩檢，確保自己的健康美麗。（記者黃美珠攝）

過母親節收別人的禮物，不如自己送自己一份健康禮。新竹縣政府衛生局鼓勵女性鄉親踴躍參加癌症篩檢，確保自己的健康美麗。（記者黃美珠攝）

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