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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》櫛瓜也能做披薩 高纖低熱量營養超飽足！

2025/05/02 06:31

農糧署教自製櫛瓜披薩。（圖取自農糧署臉書專頁）

農糧署教自製櫛瓜披薩。（圖取自農糧署臉書專頁）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕櫛瓜營養豐富、口感多汁，受民眾歡迎，更是減脂人菜單首選之一！農糧署分享1道創意料理—櫛瓜披薩，不用麵粉，直接用櫛瓜當作麵皮，低熱量、高纖維，富有飽足感又營養，快來一起動手做做看吧！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣俗稱的櫛瓜為南瓜屬的成員，正式名稱是夏南瓜，具低熱量、高纖維、高含水量等特色，是飽足感與營養兼具的優良食材。想做披薩不一定要用麵粉，用櫛瓜當作麵皮，健康又美味。下為準備食材、製作步驟：

●準備食材：櫛瓜1根、小番茄8顆切半、雙色乳酪絲適量，以及番茄醬、鹽及胡椒粉適量。

●製作步驟：

1.切：將新鮮櫛瓜切除頭尾，再縱切成3-4等分的長型薄片。

2.鋪：放上番茄片、番茄醬等食材，加點橄欖油，再灑上濃濃乳酪絲。

3.烤：最後放進烤箱，以180°C烤約8分鐘，撒上胡椒粉，即可上桌！

農業部建議，挑選櫛瓜時，選擇顏色鮮豔、表面光滑且光澤、無損傷或凹陷者為佳；示意圖。（圖取自freepik）

農業部建議，挑選櫛瓜時，選擇顏色鮮豔、表面光滑且光澤、無損傷或凹陷者為佳；示意圖。（圖取自freepik）

櫛瓜挑選、保存一次看

該如何挑選櫛瓜？農業部曾指出，從外觀來看，建議挑選尾端紋路多，果肉較緊緻；蒂頭不宜大，切口水嫩新鮮；顏色鮮豔、表面光滑且光澤、無損傷或凹陷者為佳。此外，也可以從觸感上判斷，選擇外觀長而細且手拿沉重感為佳，避免瓜體過粗大，重量200-250公克為宜；再者，瓜體宜圓柱形且筆直，按壓硬實而不空軟。

農業部曾提醒，櫛瓜在常溫下儲存，表皮會褪色、水分含量下降快速、果實鬆軟而皺縮、營養物質會損耗嚴重，直到腐壞，同時櫛瓜是「冷藏敏感型」蔬菜，低於10℃果皮表面會出現寒害，果實重量及硬度都會明顯下降，5℃即會造成嚴重寒害徵狀。因此建議可先將表皮擦乾，再以保鮮膜包覆，放置於冰箱冷藏，建議冷藏溫度在10℃，至多可保存8-11日。

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