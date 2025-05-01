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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

竹市阿嬤跳舞突倒地OHCA 消防局2次電擊成功搶救

2025/05/01 15:10

鬼門關走一遭！新竹市有72歲阿嬤跳舞突倒地OHCA，消防局救護人員與救護志工經現場2次電擊，成功搶救阿嬤生命。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）

鬼門關走一遭！新竹市有72歲阿嬤跳舞突倒地OHCA，消防局救護人員與救護志工經現場2次電擊，成功搶救阿嬤生命。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市北區中山路附近，1名72歲阿嬤3月底參加跳舞活動時突昏倒、失去意識，疑似心肺功能停止（OHCA）。竹市消防局獲報，派遣隊員謝運昉、吳冠鋌和救護志工張秀貞迅到場，並由第二備勤救護車隊員呂明峯、沈紀衡到場，透過兩組救護人員協同處置後，迅速將患者送醫，成功挽回生命，阿嬤經妥善治療與照護，已康復出院。

消防局指出，救護人員到達前，現場已有民眾為患者實施心肺復甦術（CPR），爭取關鍵救援時間。救護車抵達後，也接手評估生命徵象。經初步檢查，患者呈現無意識、無呼吸、無心跳的OHCA狀態，情況危急。而救護人員也由志工副總幹事張秀貞持續施行高品質CPR，維持血液循環及建立呼吸道，並使用4號I-GEL（聲門上呼吸道裝置），架設LUCAS自動心肺復甦機，以標準化頻率與深度進行胸外按壓。AED（自動體外心臟去顫器）同步進行心律分析，並在現場進行第1次電擊。

隨後，中山分隊的救護車抵達，加入急救行列。支援人員迅速建立骨針（IO）輸液通道，施打1毫克腎上腺素以刺激心跳恢復。AED再次分析心律，結果仍需電擊，立即施行第2次去顫。經一連串專業且迅速的處置後，患者恢復自發性循環（ROSC），後續也在救護車上持續供氧、監測生命徵象，並進行心電圖檢查，穩定病況，也因緊急處理得當，成功挽救市民生命。

消防局表示，每月19日會定期舉辦「防災宣導及救護技術訓練」，民眾可報名參加，學習基本急救技能，如CPR與AED的操作，提升自救與助人的能力。

阿嬤呈現OHCA狀態，情況危急。而救護人員也由志工副總幹事張秀貞持續施行高品質CPR，維持血液循環及建立呼吸道，並使用4號I-GEL（聲門上呼吸道裝置），架設LUCAS自動心肺復甦機，以標準化頻率與深度進行胸外按壓。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）（記者洪美秀攝）

阿嬤呈現OHCA狀態，情況危急。而救護人員也由志工副總幹事張秀貞持續施行高品質CPR，維持血液循環及建立呼吸道，並使用4號I-GEL（聲門上呼吸道裝置），架設LUCAS自動心肺復甦機，以標準化頻率與深度進行胸外按壓。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）（記者洪美秀攝）

72歲阿嬤突倒地OHCA，救護人員到達前，現場已有民眾為患者實施心肺復甦術（CPR），爭取關鍵救援時間。救護車抵達後，也接手評估生命徵象。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）（記者洪美秀攝）

72歲阿嬤突倒地OHCA，救護人員到達前，現場已有民眾為患者實施心肺復甦術（CPR），爭取關鍵救援時間。救護車抵達後，也接手評估生命徵象。圖為消防員救護模擬情形。（新竹市消防局提供）（記者洪美秀攝）

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