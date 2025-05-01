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迎接白沙屯媽祖60萬人潮 北港連3天清消杜絕登革熱

2025/05/01 14:49

迎接白沙屯媽祖北港進香的香燈腳及遊客，北港鎮清潔隊4月29日起連續3天針對朝天宮附近15個里及香燈腳休息場域清消。（北港清潔隊提供）

迎接白沙屯媽祖北港進香的香燈腳及遊客，北港鎮清潔隊4月29日起連續3天針對朝天宮附近15個里及香燈腳休息場域清消。（北港清潔隊提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動今（1）日深夜登轎出發，3日抵達北港，預估5、60萬人湧入北港，雲林縣環保局、北港鎮公所為防治登革熱等疫情，從4月29日起至今（5月1日）連續3天加強市區及提供香燈腳休息的場域加強清消。另雲林衛生局表示，稽查結果3月底北港已無發現埃及斑蚊幼蟲，但天氣熱、人潮聚集，提醒民眾要做好防蚊、防疫工作。

國家衛生研究院調查去年在北港發現埃及斑蚊蹤跡，由於埃及斑蚊是傳播登革熱主要病媒蚊之一，經過疾管署、環境部及雲林縣府啟動消除埃及斑蚊計畫，衛生局長曾春美表示，今年1至3月衛生局每月派員針對高風險場域稽查，3月底已沒有發現埃及斑蚊的幼蟲。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，農曆3月前是北港朝天宮重要進香期，北港清潔隊即加強環境清消工作，其中北港朝天宮迎媽祖5天活動結束，4月17、18日除清除炮屑、環境整理後，21、23日全鎮大清消。

因應白沙屯媽祖北港進香，4月29日起連續3天，針對北港朝天宮向外延伸15個里別及提供香燈腳休息的學校、公園等公共區域進行病媒蚊防治噴藥，提升香燈腳及遊客休憩環境品質。北港清潔隊說，白沙屯媽祖5月3日抵達北港，4日離開後將再動員人力加強環境清理及消毒。

曾春美指出，去年雲林縣沒有本土性登革熱病例，今年截至目前也沒有個案，不過因白沙屯媽祖香燈腳人數多達好幾10萬人，且根據疾病署公布COVID-19疫情連續3週上升，提醒遊客及香燈腳要做好自身防疫工作，戴口罩、多洗手、做好防蚊。

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