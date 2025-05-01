登革熱今年累計51例 竹縣防治動起來

積水容器是孳生登革熱等病媒蚊的溫床，新竹縣政府呼籲全縣民眾勤於清除這些積水，每週至少巡、檢生活圈週邊1次以防疫。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局表示，到4月29日為止，全國今（2025）年累計已有51例登革熱確診個案，全都是境外移入；其中新竹縣通報10例中有1例是從印尼移入的確診個案。由於近期天候不穩時常降雨，積水容器也隨之增加，加上東南亞國家疫情傳播風險高，所以縣府近日舉辦相關單位的防治訓練，號召鄉親一同來防範。

縣府衛生局表示，這場有關登革熱的防治教育訓練，除了縣府各局處、13鄉鎮市公所跟衛生所派員參加，縣內各大專院校、中小學、外籍移工人力仲介公司，以及基層診所也都有人出席。

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他們邀請疾病管制署北區管制中心護理師江雪美、安南區公所區長魏文貴共同授課，內容涵蓋登革熱病毒傳播途徑、病媒蚊生態特性、社區環境孳清及登革熱防治實務技巧。

縣府也請全縣的鄉親們，平時務必勤於清除居家周邊的積水，且每週至少巡檢1次。萬一真的發現有出現疑似登革熱症狀，像是：發燒、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，都應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利即時通報與防堵疫情擴散。

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