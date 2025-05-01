自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

登革熱今年累計51例 竹縣防治動起來

2025/05/01 14:14

積水容器是孳生登革熱等病媒蚊的溫床，新竹縣政府呼籲全縣民眾勤於清除這些積水，每週至少巡、檢生活圈週邊1次以防疫。（記者黃美珠攝）

積水容器是孳生登革熱等病媒蚊的溫床，新竹縣政府呼籲全縣民眾勤於清除這些積水，每週至少巡、檢生活圈週邊1次以防疫。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局表示，到4月29日為止，全國今（2025）年累計已有51例登革熱確診個案，全都是境外移入；其中新竹縣通報10例中有1例是從印尼移入的確診個案。由於近期天候不穩時常降雨，積水容器也隨之增加，加上東南亞國家疫情傳播風險高，所以縣府近日舉辦相關單位的防治訓練，號召鄉親一同來防範。

縣府衛生局表示，這場有關登革熱的防治教育訓練，除了縣府各局處、13鄉鎮市公所跟衛生所派員參加，縣內各大專院校、中小學、外籍移工人力仲介公司，以及基層診所也都有人出席。

他們邀請疾病管制署北區管制中心護理師江雪美、安南區公所區長魏文貴共同授課，內容涵蓋登革熱病毒傳播途徑、病媒蚊生態特性、社區環境孳清及登革熱防治實務技巧。

縣府也請全縣的鄉親們，平時務必勤於清除居家周邊的積水，且每週至少巡檢1次。萬一真的發現有出現疑似登革熱症狀，像是：發燒、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，都應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利即時通報與防堵疫情擴散。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中