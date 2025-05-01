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蝶竇發炎膿腫 壓迫腦神經痛到送急診

2025/05/01 13:09

李先生經內視鏡清除病菌後慢慢復原。（彰化醫院提供）

李先生經內視鏡清除病菌後慢慢復原。（彰化醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕55歲的李先生半年前開始頭痛，偶有劇痛，後來又出現複視、吞嚥障礙、手腳無力，日前頭痛劇烈到衛福部彰化醫院急診，住進加護病房。經跨科檢查發現，他是鼻竇最深處的左側蝶竇發炎膿腫，壓迫腦神經產生各種症狀，臨床上相當罕見，經內視鏡清除病菌後慢慢復原。

該院神經內科主任連宮瑩表示，病人有高血壓病史，平時身體無大礙，卻於半年前開始頭痛，後來再強的止痛劑都無效，看東西影像重疊，脖子肩頸僵硬，下肢無力，反應變得遲鈍，家人四處求醫，不見好轉，日前送到彰化醫院急診室，白血球數飆高，顯見發炎嚴重，送加護病房。

加護病房主任林文培說，他們先懷疑李先生是腦膜炎，經檢查後予以排除，再經電腦斷層及核磁共振攝影，發現其鼻腔最深處的左側蝶竇不正常顯影，疑似佈滿膿瘍，壓迫到第3至第6對腦神經，才出現頭痛、複視等各種症狀。

耳鼻喉科主任許嘉方表示，一般常見的是鼻竇炎通常伴隨過敏或感冒而來，但很少發生鼻竇最深處的蝶竇單獨發炎，李先生的情況在臨床上很少見，而抗生素已經壓不下病情，病人日漸虛弱，因此緊急手術。

許嘉方指出，經細菌培養，李先生蝶竇內共感染了4種細菌，發炎腫脹，透過內視鏡清除膿瘍，消腫後壓迫腦神經的力道慢慢消失，不再頭痛、複視不見、吞嚥變順，腦神經引起的各種症狀逐漸消退。

許嘉方說，鼻竇位於鼻腔、眼窩及顱底頭骨內的顏面骨中的空腔，共有4對，包括上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇，而蝶竇位在鼻孔內的最深處，恰在頭顱的正中央，緊鄰顱腦的重要神經，一旦發炎腫脹可能導致災難性的併發症，如本起個案。

電腦斷層顯示蝶竇（紅框）出現不正常顯影，疑似佈滿膿瘍，正常情況要空空的。（彰化醫院提供）

電腦斷層顯示蝶竇（紅框）出現不正常顯影，疑似佈滿膿瘍，正常情況要空空的。（彰化醫院提供）

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