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健康網》糖尿病老藥降血糖 研究：或能改善退化性關節炎

2025/05/01 12:55

最新研究發現，糖尿病藥物「二甲雙胍」有機會改善退化性關節炎，緩解疼痛不適；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

最新研究發現，糖尿病藥物「二甲雙胍」有機會改善退化性關節炎，緩解疼痛不適；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕二甲雙胍（Metformin）類藥物是1款治療糖尿病的老藥，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1項最新臨床試驗顯示，二甲雙胍除了能幫助降血糖，還有機會改善退化性關節炎，緩解疼痛不適。不過，他也提醒，目前針對二甲雙胍治療退化性關節炎的研究還不夠多，不能視為正式治療方法，民眾千萬不要自行購買或亂吃藥。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」引述《美國醫學會雜誌》在今（2025）年4月刊登1篇針對肥胖或體重過重、膝蓋退化性關節炎患者的臨床試驗。總共107名非糖尿病患的參加者，讓實驗組每天服用2000毫克的二甲雙胍，連續使用6個月，結果發現，其膝蓋疼痛與僵硬感都有明顯改善，甚至膝蓋活動能力也變得比較好。

​蔡明劼說，雖然這項研究的參與者數量還不多，但已經為二甲雙胍可能的「護膝」新用途打開大門。此外，過去也有幾項研究支持這個觀點。首先有篇長達4年的追蹤研究發現，有使用二甲雙胍的肥胖患者，膝蓋軟骨流失的速度比較慢，意味著關節退化的速度可能比較緩和；另1項台灣研究也發現，糖尿病患者如果同時使用二甲雙胍與消炎藥，接受人工關節置換手術的機率比較低。

此外，也有幾項大規模的回顧性研究（從健保資料庫分析）也發現，長期服用二甲雙胍的人，未來發生退化性關節炎的風險略低。

醫師指出，二甲雙胍不只是控制血糖，還有抗發炎、調整代謝等多種作用；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，二甲雙胍不只是控制血糖，還有抗發炎、調整代謝等多種作用；示意圖。（圖取自freepik）

二甲雙胍具控血糖、抗發炎作用

為什麼會有這種效果？​蔡明劼說明，二甲雙胍不只是控制血糖，還有抗發炎、調整代謝等多種作用。而退化性關節炎的發生，跟體重、代謝異常與慢性發炎都息息相關，因此推測這些作用可能一起幫上忙。不過，短期之內未必能看到差異，可能需要6個月以上成效才會慢慢出現。常見的副作用則是拉肚子和腹部不適。

​蔡明劼總結，二甲雙胍成本低廉，幾乎每個糖友都吃過，若能順便達到預防或改善退化性關節炎的效果，也算是好事一樁。不過，他也強調，目前針對二甲雙胍治療退化性關節炎的研究還不夠多，不能視為正式治療方法，民眾不要自行購買或亂吃藥。

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