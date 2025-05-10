您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》運動瓶頸難突破？ 營養師：「1招」騙過大腦更能跑
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕跑步運動、訓練肌力想要挑戰極限，卻總是力不從心跑不快、舉不動？營養師沈宛徵指出，根據科學研究，發現運動前或運動時，使用含糖飲料漱口，但不要吞下去，糖水的刺激會騙過大腦，以為身體有能量進入，便會感覺輕鬆起來，運動也比較不會感到疲累，還能更專心、更耐操。
沈宛徵於臉書發文表示，用糖水漱口就能讓你更會跑、更會舉、更不累，可不是都市傳說，這招確實有科學根據，名稱還很專業，叫做「糖水漱口法」（Carbohydrate Mouth Rinsing,CMR）。簡單來說，就是在運動前或運動期間，用含糖飲料漱一下口，但不要吞下去，然後繼續運動。
請繼續往下閱讀...
騙過大腦運作2機制
沈宛徵指出，以下2機制說明糖水漱口如何運作騙過大腦，讓身體輕鬆運動：
●嘴巴騙大腦：嘴裡的碳水感受器將訊號直接傳達至大腦，傳送出「嘿！有能量了！」的訊息，身體便會感覺運動輕鬆起來。
●降低體感努力值（RPE）：身體雖然沒吃糖，但腦袋以為吃了，因此比較不會覺得「累爆」。
另，沈宛徵說，研究發現，糖水漱口有助於以下3種運動，包括：短時間高強度運動（30-70分鐘）的CMR表現提升有感；長時間耐力（90分鐘以上）的CMR+吃點糖效果最好，不然肝醣見底會GG；肌力訓練（舉鐵健身）有幫助，而且不會中途想躺平。
糖水漱口這樣做
●每10-20分鐘，漱口5-10秒再吐掉（不是喝掉）。
●用6-8%濃度的碳水飲品（例如：運動飲料稀釋版）。
●適合怕吃糖又會胃痛，以及希望運動體能變強的人。
●記得練習先一下，別選擇一開始運動或比賽當天才來嘗試，以免嗆到。
沈宛徵提醒，糖水漱口法畢竟不是萬能的，但它可能是突破運動瓶頸的1項小密技；腦袋被騙一下，或許運動績效也能夠進步一點。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應