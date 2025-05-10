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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動瓶頸難突破？ 營養師：「1招」騙過大腦更能跑

2025/05/10 11:13

營養師指出，根據科學研究，運動前或運動時用含糖飲料漱口，糖水的刺激會騙過大腦，以為有能量進入，較不會感到疲累；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，根據科學研究，運動前或運動時用含糖飲料漱口，糖水的刺激會騙過大腦，以為有能量進入，較不會感到疲累；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕跑步運動、訓練肌力想要挑戰極限，卻總是力不從心跑不快、舉不動？營養師沈宛徵指出，根據科學研究，發現運動前或運動時，使用含糖飲料漱口，但不要吞下去，糖水的刺激會騙過大腦，以為身體有能量進入，便會感覺輕鬆起來，運動也比較不會感到疲累，還能更專心、更耐操。

沈宛徵於臉書發文表示，用糖水漱口就能讓你更會跑、更會舉、更不累，可不是都市傳說，這招確實有科學根據，名稱還很專業，叫做「糖水漱口法」（Carbohydrate Mouth Rinsing,CMR）。簡單來說，就是在運動前或運動期間，用含糖飲料漱一下口，但不要吞下去，然後繼續運動。

騙過大腦運作2機制

沈宛徵指出，以下2機制說明糖水漱口如何運作騙過大腦，讓身體輕鬆運動：

嘴巴騙大腦：嘴裡的碳水感受器將訊號直接傳達至大腦，傳送出「嘿！有能量了！」的訊息，身體便會感覺運動輕鬆起來。

降低體感努力值（RPE）：身體雖然沒吃糖，但腦袋以為吃了，因此比較不會覺得「累爆」。

另，沈宛徵說，研究發現，糖水漱口有助於以下3種運動，包括：短時間高強度運動（30-70分鐘）的CMR表現提升有感；長時間耐力（90分鐘以上）的CMR+吃點糖效果最好，不然肝醣見底會GG；肌力訓練（舉鐵健身）有幫助，而且不會中途想躺平。

糖水漱口這樣做

●每10-20分鐘，漱口5-10秒再吐掉（不是喝掉）。

●用6-8%濃度的碳水飲品（例如：運動飲料稀釋版）。

●適合怕吃糖又會胃痛，以及希望運動體能變強的人。

●記得練習先一下，別選擇一開始運動或比賽當天才來嘗試，以免嗆到。

沈宛徵提醒，糖水漱口法畢竟不是萬能的，但它可能是突破運動瓶頸的1項小密技；腦袋被騙一下，或許運動績效也能夠進步一點。

營養師說，研究發現，糖水漱口除有助於短時間高強度、長時間耐力運動外，也能讓肌力訓練不會中途想躺平；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，研究發現，糖水漱口除有助於短時間高強度、長時間耐力運動外，也能讓肌力訓練不會中途想躺平；情境照。（圖取自freepik）

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