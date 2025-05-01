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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》只有失智會「迷路」？ 研究示警「1類年輕人」小心

2025/05/01 17:21

醫師表示，「找不到家的路」不只發生在失智，也可能出現在愛吃高脂高糖的年輕人上；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，「找不到家的路」不只發生在失智，也可能出現在愛吃高脂高糖的年輕人上；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「找不到家的路」只發生在失智長者？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述最新人體研究提醒，天天高脂高糖飲食的20歲年輕人，空間定位表現較差，而這項大腦能力，也是失智症初期常受影響的功能之一。他說明，這類飲食會損害海馬迴功能，影響其方向感。所幸動物研究顯示，改回低脂、低糖飲食4週，即可回復部分空間記憶。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文引述刊登於《International Journal of Obesity》的1篇澳洲研究，排除體重指數（BMI）和一般工作記憶能力的影響，讓年輕大學生戴上VR眼鏡，在虛擬3D迷宮中，依靠周遭地標記住並找到「寶藏」位置，模擬真實世界的尋路挑戰，想知道飲食本身是否獨立造成影響。

研究顯示，天天高脂高糖飲食的年輕人，空間定位表現較差，這項大腦能力，也是失智症初期常受影響的功能之一；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，天天高脂高糖飲食的年輕人，空間定位表現較差，這項大腦能力，也是失智症初期常受影響的功能之一；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究：體重增加前 已先影響大腦健康

研究發現，越常吃高脂高糖食物的參與者，在VR迷宮中依賴地標定位的表現就越差，更容易迷路！而該關聯在排除BMI和工作記憶干擾後，依然顯著存在。不只如此，這種方向感的問題，在體重顯著增加前就可能出現，因此不良飲食習慣，或許正提早影響著大腦的健康，增加了認知功能下降的潛在風險。

研究顯示，高脂高糖飲食的影響遠超體重，它可能特別針對大腦中如同「內建GPS」、負責空間學習與記憶的關鍵區域「海馬迴」。過去，動物實驗早已證實這類飲食會損害海馬迴功能，而此研究首次在需要3D導航的人類任務中看到相似關聯。所幸，動物研究顯示，若能改回低脂、低糖飲食4週，即可回復部分空間記憶。

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