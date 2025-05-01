2022誕1.1萬名試管嬰兒 醫：把握「凍卵黃金年齡」

國健署統計，2022年全台共有5萬8476人次接受人工生殖，誕下1萬1549位試管嬰兒。示意圖，圖中人物與新聞無關，（圖取自PhotoAC）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣人工生殖應用持續上升，據國健署統計，2022年全台共有5萬8476人次接受人工生殖，誕下1萬1549位試管嬰兒，佔當年新生兒總數的8.2%。成大醫院婦產部醫師陳達生指出，這些數字背後反映出台灣人晚婚晚育和低生育率的現象；提醒女性高齡不孕問題增加，想孕卻沒伴侶者，要把握30歲到34歲的凍卵黃金期。

陳達生表示，內政部也統計2022年我國女性平均初婚年齡為30.7歲，首次生育平均年齡則是31.43歲。超過7成的試管嬰兒療程患者年齡在35歲以上，高齡不孕已成為普遍的生育困境。由於女性卵巢功能在35歲後急遽下降，增加自然懷孕的難度，也推升人工生殖的需求；過去21年間，台灣人工生殖治療人次增加8倍，反射出我國生育環境的改變。

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對於仍有民眾對試管嬰兒存有疑慮，擔心試管孩子的健康情形。陳達生引用多項國內外大型研究指，排除父母本身高齡、不孕、多胞胎等因素後，試管嬰兒整體健康狀況，與自然受孕的孩子並無顯著差異。

雖有研究顯示，試管嬰兒單胞胎早產及低出生體重風險，雖略高於自然受孕者，但隨著技術進步與搭配單一胚胎植入，風險大幅降低；在長期健康上，目前顯示試管嬰兒在癌症、心血管、代謝或神經發展方面，無重大風險增加的明確證據。陳達生認為，民眾應對試管嬰兒技術有正確認識，它是1項安全且成熟的醫療選擇，幫助無數家庭圓夢。

為減少少子化衝擊，衛福部從2021年7月起擴大對試管嬰兒補助，包括取消排富、增加補助次數與合作醫療機構，提供更多支持，迄今已協助超過2萬對夫妻、迎接逾2萬4千名試管寶寶來臨。陳達生提醒，人工生殖雖可協助懷孕，年齡仍是生育的重要關鍵，女性生育力從35歲後急速下降，卵子數量、品質同步減少，試管嬰兒成功率也可能降低，若有延後生育計畫的女性，可考慮自費凍卵。

陳達生表示，「30歲至34歲」是凍卵黃金期，此時卵子質量俱佳，1次療程可取得20至25顆成熟卵，未來約8至9成機會能達成1次活產。因為35歲之後，卵巢功能下滑，可能需多次自費療程才能取得足夠卵子。所以說，高齡試管療程，不僅成功率低，需反覆嘗試，累積的費用和身體不適，都可能造成身心沉重壓力，提早在適當時期凍卵，能提高未來想生育時的選擇與希望。

成大醫院婦產部醫師陳達生指女性在三十歲到三十五歲之前的卵子質量俱佳，建議想孕、尚無伴侶者可把握三十歲至三十四歲的凍卵黃金期。（記者王俊忠攝）

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