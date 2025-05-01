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2022誕1.1萬名試管嬰兒 醫：把握「凍卵黃金年齡」
〔記者王俊忠／台南報導〕台灣人工生殖應用持續上升，據國健署統計，2022年全台共有5萬8476人次接受人工生殖，誕下1萬1549位試管嬰兒，佔當年新生兒總數的8.2%。成大醫院婦產部醫師陳達生指出，這些數字背後反映出台灣人晚婚晚育和低生育率的現象；提醒女性高齡不孕問題增加，想孕卻沒伴侶者，要把握30歲到34歲的凍卵黃金期。
陳達生表示，內政部也統計2022年我國女性平均初婚年齡為30.7歲，首次生育平均年齡則是31.43歲。超過7成的試管嬰兒療程患者年齡在35歲以上，高齡不孕已成為普遍的生育困境。由於女性卵巢功能在35歲後急遽下降，增加自然懷孕的難度，也推升人工生殖的需求；過去21年間，台灣人工生殖治療人次增加8倍，反射出我國生育環境的改變。
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對於仍有民眾對試管嬰兒存有疑慮，擔心試管孩子的健康情形。陳達生引用多項國內外大型研究指，排除父母本身高齡、不孕、多胞胎等因素後，試管嬰兒整體健康狀況，與自然受孕的孩子並無顯著差異。
雖有研究顯示，試管嬰兒單胞胎早產及低出生體重風險，雖略高於自然受孕者，但隨著技術進步與搭配單一胚胎植入，風險大幅降低；在長期健康上，目前顯示試管嬰兒在癌症、心血管、代謝或神經發展方面，無重大風險增加的明確證據。陳達生認為，民眾應對試管嬰兒技術有正確認識，它是1項安全且成熟的醫療選擇，幫助無數家庭圓夢。
為減少少子化衝擊，衛福部從2021年7月起擴大對試管嬰兒補助，包括取消排富、增加補助次數與合作醫療機構，提供更多支持，迄今已協助超過2萬對夫妻、迎接逾2萬4千名試管寶寶來臨。陳達生提醒，人工生殖雖可協助懷孕，年齡仍是生育的重要關鍵，女性生育力從35歲後急速下降，卵子數量、品質同步減少，試管嬰兒成功率也可能降低，若有延後生育計畫的女性，可考慮自費凍卵。
陳達生表示，「30歲至34歲」是凍卵黃金期，此時卵子質量俱佳，1次療程可取得20至25顆成熟卵，未來約8至9成機會能達成1次活產。因為35歲之後，卵巢功能下滑，可能需多次自費療程才能取得足夠卵子。所以說，高齡試管療程，不僅成功率低，需反覆嘗試，累積的費用和身體不適，都可能造成身心沉重壓力，提早在適當時期凍卵，能提高未來想生育時的選擇與希望。
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