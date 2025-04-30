助經濟弱勢家庭的特殊兒童早療 基隆教育處與診所推專案計畫

基隆市康沛診所提供特殊幼兒做早期療育，弱勢幼兒還免費治療；教育處副處長楊永芬（中）參觀診所的職能訓練設備。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市康沛診所與教育處合作，提供基隆市特殊教育的幼兒有早療的管道，推動「基隆市特殊教育幼兒114年度公益專業治療專案計畫」，全額補助專業治療服務，減輕弱勢家庭的經濟負擔，讓特殊幼兒能得到適切的早期療育與發展機會，教育處副處長楊永芬至診所關心幼生上課情形，並致贈基隆康沛診所總裁白右筠感謝狀。

教育處副處長楊永芬（左）致贈感謝狀給康沛診所總裁白右筠（中）。（基隆市教育處提供）

白右筠表示，基隆市早期療育的醫療院所較少，她請職能治療師為基隆特殊需求的小朋友進行早療，發展逐漸步上正軌，弱勢家庭幼兒可以免費治療，只要就讀基隆市幼兒園所的評估推薦，提供相關證明文件，就可以接受免費治療，目前提供職能治療與物理治療2大類專業服務。

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職能治療師介紹利用一些職能治療訓練器材，讓孩子觸摸、聽聞、嘗味道等，與外界互動，理解世界長什麼樣子，累積學習逐步成長。他們也鼓勵家長和小朋友一起玩或是錄影，回家後可以教小朋友，這樣進步更快。

基隆市康沛診所提供特殊幼兒做早期療育，弱勢幼兒還免費治療。（記者盧賢秀攝）

1位受惠家長表示，這項補助對家庭而言是極大的幫助，孩子能夠接受專業治療，進步明顯，感謝市府教育處和康沛診所專業團隊的努力與支持。另一位家長也分享早期療育對孩子的未來發展至關重要，不僅提供了治療，也讓家長能夠更安心陪伴孩子成長。

基隆市教育處長徐嬿立表示，這不僅是對特殊教育幼兒的直接援助，也是促進整個社會對特殊教育的重視，透過政府與社會力量的共同努力，為這些孩子的未來鋪設更加堅實的基礎。

基隆市康沛診所提供特殊幼兒做早期療育，弱勢幼兒還免費治療。（記者盧賢秀攝）

基隆市康沛診所提供特殊幼兒做早期療育，弱勢幼兒還免費治療。（記者盧賢秀攝）

基隆市康沛診所提供特殊幼兒做早期療育，弱勢幼兒還免費治療，教育處副處長楊永芬（中）參觀診所的職能訓練設備。（記者盧賢秀攝）

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