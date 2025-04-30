健康網》不只火氣大 嘴破不好、喉嚨乾痛恐是性病警訊

醫師表示，嘴破久久不好、喉嚨又乾又痛，如曾有過不安全性行為，小心可能是性病警訊；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性病通常經由「親密接觸」傳染的疾病，可不是只有下半身交流才會傳染，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，口對口或口交都有可感染性病，嘴破久久不好、喉嚨又乾又痛，別再只怪火氣大或維生素攝取不夠，小心可能是性病警訊。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，口腔性病主要是透過「體液接觸」來傳染，若本身有口腔潰瘍，又直接接觸到受感染的生殖器，就可能觸碰到對方體液造成感染；或感染者本身口腔出現病灶，亦可能傳染至伴侶的生殖器官。

請繼續往下閱讀...

常見的口腔性病

●淋病：多數人感染初期無症狀，常見症狀是喉嚨乾痛灼熱、口腔黏膜充血發紅、偶有白色分泌物，常被誤認為是咽喉炎。

●梅毒：感染後出現無痛性潰瘍，形狀不大的圓形潰瘍傷口，初期不治療會自行癒合，但梅毒並未消失，若不治療恐逐漸侵犯全身器官與神經系統。

●披衣菌：是一種常見的細菌傳染病，大多不會有明顯症狀，會出現喉嚨痛或紅腫，若是生殖器遭到感染可能會導致生育系統的損害。

●疱疹（第1型／第2型）：嘴唇周圍出現小水泡或潰瘍影響外觀、同時傷口有灼熱疼痛感，初次感染可能會發燒，一旦感染過，日後可能會反覆發作。

●HPV：大多數人感染後無症狀，早期可能出現口腔黏膜炎，嚴重時會出現潰瘍與化膿，同時伴隨傷口腫痛，若放任不治療可能導致口腔病變（如口腔癌）。

陳鈺昕提醒，如果有不安全性行為，且出現口腔潰瘍、持續喉嚨痛、異常分泌物、不明腫塊等症狀，請儘快到泌尿科就醫，進行性病檢測／口腔性病篩檢，讓醫師診斷與治療，避免出現更嚴重的併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法