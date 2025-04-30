遭毒蛇咬傷 7大處置建議一次看

天氣漸熱，長蟲蠢動，位於山區的台南醫院新化分院之前常見民眾遭毒蛇咬傷的急診案件，提出初步處置的7大建議。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕天氣逐漸轉熱，原本冬眠的長蟲甦醒、蠢動，位於山區的衛生福利部台南醫院新化分院在每年開春後，都會陸續發生民眾被毒蛇咬傷的急診案件，特地給出7大初步處置的建議，提供民眾參考。

新化分院緊鄰左鎮、山上，距離玉井、楠西、南化也不遠，出遊或務農的民眾若遭毒蛇咬傷，肩負搶救重任，根據統計，每年相關的急診案例為10到15件之多。

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新化分院提出初步處置的建議如下：

1.保持冷靜，記住蛇的特徵。

2.咬傷部位如有戒指、手鐲、手錶等物品，要迅速脫掉。

3.使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，目的是減少毒液經由淋巴回流，並避免產生患肢缺血症狀，對於神經性毒蛇的咬傷尤其重要。

4.將患肢儘可能保持低於心臟的位置。

5.不要冰敷，冰敷腫脹局部會使循環變差，造成組織大量壞死。

6.不要割開傷口，不要用嘴吸取毒液。

7.初步處置後，應儘速送醫，接受必要的治療。

今年開春後氣候仍偏冷，不過隨著逐漸高溫，各地陸續傳出蛇類出沒，甚至侵入住宅區的事件，新化分院籲請民眾要特別注意。

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