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萬能科大合作中壢觀光夜市 剩食、廢油化身「清潔好幫手」

2025/04/30 16:08

環保手工肥皂。（記者李容萍攝）

環保手工肥皂。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕夜市剩食也能搖身一變成環保清潔用品！桃園市萬能科技大學餐飲管理系攜手中壢觀光夜市啟動「夜市YES—中壢觀光夜市低碳永續教育與實踐計畫」，與夜市攤商合作，主打「剩食再生」，將日常備料過程中未用完、原本可能遭丟棄的蔬果、廢食用油，透過環保酵素技術，轉化為天然清潔劑，應用於夜市公共區域與餐飲器具清潔中，不僅減少食材浪費，也提升環境衛生與消費體驗。

萬能科技大學餐飲管理系攜手中壢觀光夜市，結合教育部大學社會責任實踐計畫（USR），推動夜市低碳飲食教育與剩食再利用行動，今日在中壢觀光夜市旁的光明里活動中心發表合作計畫，包括市府經濟發展局副局長陳靜芳、萬能科大校長莊暢、餐飲系主任廖成文、在地光明里長林坤泉、中壢觀光夜市自治會主委鄒年炳等人主持啟動儀式中，一同高舉象徵夜市永續行動的「夜市YES」手舉牌。

中壢觀光夜市。（萬能科大提供）

中壢觀光夜市。（萬能科大提供）

環保手工洗手乳。（記者李容萍攝）

環保手工洗手乳。（記者李容萍攝）

莊暢表示，USR計畫的核心精神是讓學生從社會中學習、在實踐中成長。透過夜市這個最貼近民眾的生活場域，學生有機會將專業知識轉化為實際貢獻。希望學生了解，即使是一塊蔬菜皮、一顆快壞掉的果實，也能透過創意再生、發揮價值，「這就是永續精神」。

廖成文提到，此次計畫不只是廚藝的展現，更是「食農教育」與「環境關懷」的實踐。學生除了做創意餐點製作，還參與剩食酵素的製程與實驗，「過程中學習到的不只是技能，而是對環境與社區的責任。」其中，參與活動的學生在課後也分享了自身體會。有學生表示，以前覺得剩下的菜葉沒用，但現在知道這些東西可以拿來做清潔酵素，幫助夜市更乾淨、減少化學污染，感覺自己也做了一件對地球有意義的事。

另外，現場也擺滿餐飲系老師設計「永續創意餐點」作為現場自助餐，食材選用來源以環保、在地、低碳為原則，傳達「惜食」與「綠色料理」的精神，讓來賓從視覺、味覺到理念都能感受到永續的價值。將賣相不佳的、看似無用的菜葉邊角料熬煮成美味佳餚，每一道料理都可說是化腐朽為神奇。

萬能科大與中壢觀光夜市合作，剩食廢油再利用外化身「清潔好幫手」，圖右2為市府經濟發展局副局長陳靜芳、右3光明里長林坤泉、右4為萬能科大校長莊暢、中為中壢觀光夜市自治會主委鄒年炳。（記者李容萍攝）

萬能科大與中壢觀光夜市合作，剩食廢油再利用外化身「清潔好幫手」，圖右2為市府經濟發展局副局長陳靜芳、右3光明里長林坤泉、右4為萬能科大校長莊暢、中為中壢觀光夜市自治會主委鄒年炳。（記者李容萍攝）

萬能科大與中壢觀光夜市合作啟動低碳永續計畫，圖左起為餐飲系主任廖成文、光明里長林坤泉、市府經濟發展局副局長陳靜芳、中壢觀光夜市自治會主委鄒年炳。（記者李容萍攝）

萬能科大與中壢觀光夜市合作啟動低碳永續計畫，圖左起為餐飲系主任廖成文、光明里長林坤泉、市府經濟發展局副局長陳靜芳、中壢觀光夜市自治會主委鄒年炳。（記者李容萍攝）

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