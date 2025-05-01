健康網》4類「火燒心」成因大不同！ 中醫推3穴位解胃痛

中醫師指出，胃食道逆流體質有氣滯型、濕熱中阻型、胃寒型、食滯型等4種，長期情緒不佳、偏好重口味等，均易造成胃酸逆流；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一吃東西胃酸就上來，「火燒心」讓人好難受！澄觀中醫診所中醫師張文馨說明，常見胃食道逆流體質，包括：氣滯型、濕熱中阻型、胃寒型、食滯型等4種，成因各不同，如長期情緒不佳、偏好重口味、過食生冷食物與冰品、暴飲暴食等，均易造成胃酸逆流。日常保健建議多按摩中脘、內關、太沖3穴位，有助疏肝理氣、緩解胃痛。

調整消化系統助改善

張文馨於臉書專頁「臻觀-澄觀中醫診所」發文指出，胃食道逆流體質可分為以下4類，想擺脫症狀，應先根據個人體質調整消化系統，才能有效改善反覆發作燒心、吐酸水的痛楚。

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●氣滯型（肝氣犯胃）：常見成因為長期抑鬱或惱怒，情緒不佳，忙碌造成飲食無法定時定量、吃飽後馬上工作，消化不良。容易出現泛酸、打嗝、脹痛、便秘等症狀，治療應疏肝理氣。

●濕熱中阻型：常見成因為飲食偏好重口味、油腻烤炸、辛辣刺激食物，又愛喝冷飲，或常喝烈酒，以致濕熱中阻，使胃失和降而疼痛。容易出現口乾苦、胃悶灼熱、排便不順、異味打嗝，治療宜清熱除濕。

●胃寒型：常見成因為吃生冷食物和冰品，也有不少女性是因節食而吃過多生菜沙拉造成。常出現冷食後胃痛、怕冷、疲倦、排便稀軟，治療重點溫中散寒。

●食滯型：常見成因為發洩工作情緒或跟好友聚餐選擇吃到飽，暴飲暴食，吃太撐，日久則宿食停滯，胃失和降。易出現嗝氣酸臭、胃脹便臭、嘔吐未消化食物，治療宜消食導滯。

中醫師提醒，發洩工作情緒或跟好友聚餐選擇吃到飽，暴飲暴食吃太撐，易成為食滯型胃酸逆流體質；情境照。（圖取自freepik）

自我檢測7症狀

張文馨說，想確認是否有胃酸逆流，可依以下7種症狀檢測；若至少符合3種以上且反覆發作，可藉由中醫調理改善：

1.時常胃酸上逆（呃酸、吞酸）。

2.胸口、胃部有灼熱刺痛感（俗稱火燒心），偶爾也會痛到背部。

3.打嗝、噯氣，甚至嘔吐，可能伴隨脹氣、胃痛。

4.喉嚨受到胃酸侵蝕，可能出現聲音嘶啞、有異物感、喉嚨痛，常常需要清喉嚨。

5.胃酸過多也可能以其他形式表現，例如：慢性咳嗽，尤其是吃飽後或平躺睡覺時咳嗽（需排除其他呼吸道問題）。

6.嚴重時會引起吞嚥困難及疼痛。

7.逆流的胃酸、內容物長期間接觸並侵襲食道，造成食道黏膜發炎。

逆流、打嗝嚴重 3穴位多按摩

張文馨表示，若已有胃酸逆流症狀，可用大拇指深按中脘（可有效緩解胃痛）、內關（可和胃降逆，搭配深呼吸更有效）、太沖（有助疏理肝氣、和胃止痛）3穴位，建議可早晚各按一輪，左右交替按3次；逆流、打嗝症狀較嚴重者，可加強按摩。

張文馨提醒，除調整體質、按摩穴位外，日常也要改變飲食習慣，避免刺激性、難消化的食物與飲品，規律飲食、細嚼慢嚥，並慎用藥物，才能減少胃食道逆流的發生。

中醫師表示，出現火燒心症狀，日常保健可多按摩中脘、內關、太沖3穴位，有助疏肝理氣、緩解胃痛。（圖取自臻觀/澄觀中醫診所臉書）

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