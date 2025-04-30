藥局能賣「事後丸」？ 食藥署拋「日式」解法找方向

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署首度拋出「日式」解法，近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥，也就是讓民眾無須經醫師處方即可在藥局取得，長年來各界意見分歧。藥界支持鬆綁，認為可提升取得便利性、保障女性自主權，也與國際趨勢接軌；但醫界則憂心少了醫師把關，可能增加用藥風險，因此傾向維持現行制度。

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食藥署藥品組副組長林意筑今（30日）在例行記者會上說明，日本的試辦計畫由厚生勞動省委託藥師公會執行，全名為「關於販賣事後緊急避孕藥品之準備事項的調查計畫」，自2023年11月啟動，預計至2026年3月結束。目前全國已有340家藥局參與，每2至3家藥局需搭配一家婦產科診所，組成醫藥區域聯盟，共同提供服務。

她進一步指出，日本計畫規範服務對象為16歲以上女性，藥師提供藥品時，須要求民眾當場服藥，並於三週後回診至合作婦產科診所接受後續追蹤，提升可近性，也保障用藥後的健康風險。

林意筑表示，緊急事後避孕藥涉及層面廣泛，上週會議為首次討論，邀集醫界、藥界、婦女、兒少與家長團體等共同參與，會中分享日本經驗，並開始蒐集各界意見，希望以日本的經驗為基礎，規劃出符合我國國情的人體研究計畫，後續將依程序送倫理審查委員會（IRB）審核，盡快促成執行。

目前在台灣緊急事後避孕藥屬高劑量、單次使用的處方藥，是部分女性在未採取事前避孕措施後的補救選擇，依現行規定，未經醫師處方，藥局不得販售，違者最高可處200萬元罰鍰。

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