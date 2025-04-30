自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

藥局能賣「事後丸」？ 食藥署拋「日式」解法找方向

2025/04/30 13:02

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。 （記者邱芷柔攝）

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解，衛福部食品藥物管理署首度拋出「日式」解法，近日在「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論會」中，分享日本試辦模式，盼作為我國規劃參考。

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥，也就是讓民眾無須經醫師處方即可在藥局取得，長年來各界意見分歧。藥界支持鬆綁，認為可提升取得便利性、保障女性自主權，也與國際趨勢接軌；但醫界則憂心少了醫師把關，可能增加用藥風險，因此傾向維持現行制度。

食藥署藥品組副組長林意筑今（30日）在例行記者會上說明，日本的試辦計畫由厚生勞動省委託藥師公會執行，全名為「關於販賣事後緊急避孕藥品之準備事項的調查計畫」，自2023年11月啟動，預計至2026年3月結束。目前全國已有340家藥局參與，每2至3家藥局需搭配一家婦產科診所，組成醫藥區域聯盟，共同提供服務。

她進一步指出，日本計畫規範服務對象為16歲以上女性，藥師提供藥品時，須要求民眾當場服藥，並於三週後回診至合作婦產科診所接受後續追蹤，提升可近性，也保障用藥後的健康風險。

林意筑表示，緊急事後避孕藥涉及層面廣泛，上週會議為首次討論，邀集醫界、藥界、婦女、兒少與家長團體等共同參與，會中分享日本經驗，並開始蒐集各界意見，希望以日本的經驗為基礎，規劃出符合我國國情的人體研究計畫，後續將依程序送倫理審查委員會（IRB）審核，盡快促成執行。

目前在台灣緊急事後避孕藥屬高劑量、單次使用的處方藥，是部分女性在未採取事前避孕措施後的補救選擇，依現行規定，未經醫師處方，藥局不得販售，違者最高可處200萬元罰鍰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中