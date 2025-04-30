打疫苗選同臂！澳洲研究：免疫反應更快更強 關鍵在淋巴結

澳洲研究發現，疫苗追加劑打在同隻手臂，免疫反應更快更強；示意圖。（圖取自shuttestock）

〔記者陳成良／綜合報導〕疫苗追加劑打在同隻手臂效果更好嗎？澳洲雪梨嘉文醫學研究所 （Garvan Institute of Medical Research） 最新研究給出了肯定答案，並揭示其背後機制：關鍵在於鄰近淋巴結的免疫細胞協同作用，此發現可能影響未來的疫苗接種策略。

多數疫苗的作用是透過遞送失活或減弱的病原體（抗原），刺激體內的B細胞產生特定抗體。部分B細胞會轉變為記憶B細胞，長存體內，以便未來能快速識別並對抗真正的病原體。追加劑的目的即是為了強化這種免疫記憶。

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科學網站《IFLScience》報導，該研究團隊先前發現，部分記憶B細胞會停留在首次接種部位附近的淋巴結中，並與該處的巨噬細胞互動。利用先進影像技術，他們現在證實，若追加劑施打於同一位置，這些已「在地化」的巨噬細胞能更迅速地捕捉新進入的抗原，並有效地呈現給記憶 B 細胞。這個過程會促使記憶 B 細胞極快地啟動，產生大量且高品質的抗體。

研究共同第一作者拉瑪（Dr. Rama Dhenni）解釋，這顯示淋巴結中的巨噬細胞不僅清理病原體，也在協調後續疫苗反應中扮演了關鍵角色。

為驗證人體效果，團隊以輝瑞-BNT （Pfizer-BioNTech） 的 mRNA 疫苗進行試驗。他們招募 30 位健康成人，20 位在同臂接種追加劑，10 位在對側手臂接種。結果發現，同臂接種組不僅更快產生 SARS-CoV-2 的中和抗體（接種後一週內），其抗體在試驗初期對抗 Delta 和 Omicron 等變種病毒的效果也更佳。雖然四周後兩組抗體水平趨近，但研究人員指出，在疫情爆發初期，這種快速生成的早期保護力尤其重要。

研究團隊提醒，民眾不需為先前已在不同手臂接種而擔憂。但此發現對於公共衛生策略極具參考價值，特別是在應對新興疾病大流行時，同臂接種可能有助於更快地建立群體免疫。共同資深作者潘特里 （Professor Tri Phan） 表示，深入理解記憶B細胞與巨噬細胞的互動機制，未來或可設計出需要較少追加劑的新型疫苗。他認為這是對免疫系統如何組織防禦機制的一項基礎性發現，「大自然設計了精妙的系統，我們才剛開始理解它。」這項研究已發表於國際頂尖期刊《細胞》（Cell）。

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