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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》找回荷爾蒙平衡 學者授1日2餐保養這樣吃

2025/04/30 11:02

鮭魚富含Omega-3，保護細胞膜、對抗慢性發炎；圖為示意圖。（圖取自freepik）

鮭魚富含Omega-3，保護細胞膜、對抗慢性發炎；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為荷爾蒙失調是老化、壓力或疾病的問題，但其實日常飲食就是最關鍵的根本，只要每天認真吃對食物，並且讓身體有足夠時間休息、修復，荷爾蒙自己會慢慢回到平衡狀態，氣色、體力、情緒，全部自然變好。營養學者洪泰雄在臉書分享，結合35921原則的「1天2餐保養版」菜單。

10：30-11：30 早午餐

1.水煮蛋2顆：提供製造荷爾蒙所需的優質蛋白與膽固醇。

2.酪梨半顆：好脂肪來源，穩定血糖、抗發炎。

3.鮭魚烤排1份：富含Omega-3，保護細胞膜、對抗慢性發炎。

4.糙米+紅藜麥飯半碗：複合碳水化合物，穩定能量。

5.菠菜拌橄欖油：提供礦物質與抗氧化成分。

6.小番茄數顆：補充維生素C，促進荷爾蒙代謝。

洪泰雄提醒，餐後只喝水，不再進食，讓胃腸休息至少5小時。

17：30-18：30 晚餐

1.去皮雞腿排或雞胸肉1份：高生物價蛋白質，修復組織，強化內分泌系統

2.蒸地瓜小條1條：穩定夜間血糖，幫助晚上好眠

3.青江菜+杏鮑菇：提供纖維，促進腸道菌群健康

4.紅蘿蔔絲或甜椒絲：β胡蘿蔔素，支援荷爾蒙合成

5.小蘋果或拳頭大小水果1份 ：抗氧化＋纖維

洪泰雄說，晚餐結束後不再進食，只喝白開水或無糖茶。

洪泰雄表示，餐與餐之間不進食，只喝水或無糖茶；每天水分攝取至少2000ml以上；晚餐9點前完成，留給身體修復的時間；盡量天然、少加工，讓身體負擔更輕。吃對食物，不是讓你辛苦節食，而是養出真正有力量的自己。從今天開始，一起實踐「2餐均衡、餐間不亂吃」的生活方式，讓荷爾蒙自己慢慢回到最美好的節奏。

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