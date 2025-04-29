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健保論人計酬擬擴大花東試辦 專家：先小規模較可行

2025/04/29 21:24

花蓮縣秀林鄉的全人方案成果卓著：圖為過去的成果發表會。（資料照）

花蓮縣秀林鄉的全人方案成果卓著：圖為過去的成果發表會。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕總統賴清德在健康台灣全國論壇上提出健保各區總額「自收自管」構想，引發各界熱議，不少醫界人士解讀就是要推行「論人計酬」，衛福部長邱泰源今（29日）也證實，推動論人計酬是政府方向，計畫擴大至花東辦理。對此，專家認為，擴大花東全區試辦宜設為中期目標，建議初步先以長照機構住民、洗腎病人等就醫相對單純的對象小規模施行，以利調整制度，避免推行不易打擊信心。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若要推行論人計酬，建議「先小規模試辦、再區域擴大」的做法，長照機構住民、洗腎病人先行是務實可行的路徑，花東整體則為中期目標，方向是對的，但應該循序漸進，讓支付制度、醫師行為調整與資訊系統整備能同步跟上。

洪子仁指出，從國外論人計酬的成功經驗來看，都是在基層診所執行為主，因此建議從風險可控的小規模對象試辦，像是長照機構住民、洗腎病人的醫療需求較穩定可預測，比較適合先行，以利檢視支付金額的設定、醫療品質的指標設計是否合理，並掌握醫師的參與意願，後續再擴大為整個區域，以免推行不易打擊信心。

洪子仁認為，擴大為花東試辦可能面臨2大問題，首先是花東醫療資源以基層診所與中小型醫院為主，若是支付設計不夠周全，恐造成診所收支壓力大，有被財務壓垮的風險；其次是轉診問題，由於花東大醫院少且距離遠，萬一診所評估要開刀，但大醫院又太擠，轉診被卡住，恐影響民眾後續治療，因此推動一定要循序漸進。

台灣醫院協會副理事長、台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，相對於西部，東部居民流動較少，且醫療體系整合好一些，因此要推行論人計酬不是不可行，離島也算適合。不過，有許多細節要處理，首先，每個人頭1年要編列多少錢及金額如何計算？像是可能喝酒人口比較多、老年人口比較多等相關因素，都需要納入評估，還有跨區就醫的算法。

此外，朱益宏指出，費用分配要用投保人口或戶籍人口計算，亦是關鍵，不能健保費繳到台北，但人都在花東就醫，到底要用什麼標準來算，政府必須要非常明確。

再來，朱益宏點出，花東地形狹長，但台東只有1家區域醫院，萬一病人需要往上轉診，是都轉到花蓮的醫學中心嗎？還是要往高雄的醫學中心轉？若是台東馬偕醫院都把病人往台北馬偕醫院轉診，這樣制度的推行也難以成功。

朱益宏亦認為，論人計酬先從長照機構住民、洗腎病人等相對單純的對象先試辦，可能更可行，畢竟一整個區域涉及不同年齡、不同健康程度的人，光是要計算每人每年可用的醫療費用額度就需要一點時間，研判政策推動不會那麼快，主管機關有待與相關單位溝通取得共識。

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