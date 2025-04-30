健康網》近視雷射非一勞永逸 醫：部分患者需2次手術

粘靖旻提醒，術後應按時點藥、適度用眼、定期回診；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近視雷射手術為現代人矯正視力的熱門選項，許多患者期望透過1次手術，擺脫長期配戴眼鏡的困擾。不過，高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」發文表示，部分患者仍可能需要進行第2次近視雷射手術，術後定期追蹤與妥善照護同樣關鍵。

粘靖旻指出，以下幾種情況可能導致手術效果未達預期，甚至需要2次施作：

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1. 近視度數過高：若患者近視超過800度，角膜切削範圍較大，術後可能殘留部分近視或散光。

2. 角膜厚度不足：角膜過薄者在第1次手術時多採取保守治療，避免過度削切，可能導致矯正不足。

3. 術後度數回退：尤其是年輕人或高度近視者，術後數月到數年內可能出現度數回退現象。

4. 高散光患者：原本散光超過100度者，可能無法1次性完全矯正，影響夜間視力或對比敏感度。

5. 角膜癒合不一致：每位患者角膜癒合速度不同，可能出現不規則癒合情形，影響視力品質。

6. 術後未遵守醫囑：若術後未按時點藥、過度用眼或未定期回診，可能導致角膜發炎、乾眼症等併發症，影響手術成效。

粘靖旻指出，部分患者仍可能需要進行第2次近視雷射手術。（資料照）

至於2次手術的時機，粘靖旻建議，術後3至6個月內可觀察視力變化，若是因度數殘留造成視力不佳，可考慮補強手術；若為度數回退，則建議術後1年再進一步評估。不過，她也強調，是否適合進行第2次手術，仍須視角膜厚度是否符合安全標準，否則應考慮其他矯正方式，如ICL植入式晶體等。

粘靖旻提醒，雖然近視雷射技術成熟，但術後照護與持續觀察不可輕忽，民眾應配合醫師建議，維持最佳視力狀態。

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