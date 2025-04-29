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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》美白中藥材大公開！ 自製1飲品白裡透紅水噹噹

2025/04/29 21:05

中醫師推薦美白飲品枸杞薏仁銀耳露，枸杞與紅棗可補充氣血，薏仁與銀耳有美白之功效；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師推薦美白飲品枸杞薏仁銀耳露，枸杞與紅棗可補充氣血，薏仁與銀耳有美白之功效；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「一白遮三醜」，隨著現代生活的變遷，空氣污染、紫外線曝曬、作息不規律等因素，讓許多人有肌膚黯沉、色斑等問題。對此，彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤指出，白芍、枸杞子、龍眼肉（桂圓）、珍珠粉是常見的中醫美白藥材，也推薦美白飲品枸杞薏仁銀耳露，枸杞與紅棗可補充氣血，使氣色紅潤，薏仁與銀耳有美白之功效。

楊婕妤表示，以中醫觀點來看，肌膚的健康與身體內在氣血、臟腑功能密切相關。當人體內的氣血運行順暢，臟腑功能正常，便能散發自然的光澤。反之，若氣血虧虛、肝腎不足，則易出現色斑、膚色黯沉等。中醫美白療法強調從內而外的調理，改善體內的陰陽平衡。無論是中藥調理或美顏針等治療方法，都需要長期的堅持和搭配日常護理，特別是在夏季，紫外線強烈，做好防曬、保濕和飲食調理，有助於保持白皙亮麗的肌膚。

中醫美白藥材

●白芍：具養血、活血、調經的作用。可改善因氣血不足導致的皮膚粗糙、萎黃、色素沉澱等問題。

●枸杞子：具有補肝腎、益氣血的功效，且富含抗氧化物，可滋養肌膚，加強抗氧化能力，減少黑色素的生成，改善膚色。

●龍眼肉（桂圓）：可養血安神、補益心脾，改善因失眠或焦慮引起的肌膚困擾。

●珍珠粉：可清熱解毒、滋養肌膚，提高肌膚的亮度，減少色斑和黯沉，促進肌膚的再生與修復。

美白中藥材。（彰化馬光中醫診所提供）

美白中藥材。（彰化馬光中醫診所提供）

日常美白建議

●充足的睡眠，避免熬夜與過度壓力：肌膚的修復與再生主要發生於夜間，熬夜會使體內的毒素無法有效排出，保持良好作息、充足睡眠及愉快的心情，有助於肌膚自我修復與新陳代謝。

●補充水分：乾燥的肌膚易顯得黯沉無光，每天要飲用足夠水分，使用保濕產品，保持肌膚水潤。

●日常防曬：紫外線會引起肌膚黯沉、色斑及老化。無論陰晴，出門都應塗抹防曬產品，也要加強物理防曬，如陽傘、長袖衣物等，避免紫外線傷害。

●健康的飲食習慣：多攝取富含維生素C和E的食物，如柑橘類、紅蘿蔔、番茄等，有助於抗氧化，延緩肌膚老化。減少食用過度加工且調味的食物，減輕肌膚的負擔。

●適度運動：運動可以提升氣血循環，改善肌膚狀況。每天進行30分鐘的運動，不僅能強健體魄，也能讓肌膚散發自然光澤。

中醫師提醒，乾燥的肌膚易顯得黯沉無光，每天要飲用足夠水分，使用保濕產品，保持肌膚水潤；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，乾燥的肌膚易顯得黯沉無光，每天要飲用足夠水分，使用保濕產品，保持肌膚水潤；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫美顏針 自然的美白又緊緻

楊婕妤指出，美顏針，又稱「美容針灸」，是將中醫針灸技術應用於面部美容的療法。利用針刺面部肌膚穴位及肌肉，促進自我修復機能，達到美容的效果。不僅能改善膚色，還能有效減少皺紋、縮小毛孔、緊緻肌膚等。

●經絡與氣血運行：在面部針刺特定的經絡與穴位，可促進氣血循環，改善膚色黯沉不均。

●調節臟腑功能：肝氣鬱結會導致肌膚黯沉，脾胃虛弱則會出現浮腫或黯斑。選擇相關的經絡和穴位調節臟腑，從根本改善面部狀況。

●促進膠原蛋白合成與細胞再生：美顏針的刺激可以加速新陳代謝，促進膠原蛋白的合成。有助於減少細紋，提升彈性和光澤感。

●面部肌肉的放鬆與緊緻：長期的面部表情肌肉緊繃會形成皺紋、視覺上的不對稱。美顏針可放鬆面部肌肉，減少紋路、恢復五官的對稱，達到自然的抗老效果。

針灸美容跟枸杞薏仁銀耳露都是中醫美白法寶。（彰化馬光中醫診所提供）

針灸美容跟枸杞薏仁銀耳露都是中醫美白法寶。（彰化馬光中醫診所提供）

美白飲品 枸杞薏仁銀耳露

●材料：枸杞3錢、薏仁10錢、紅棗2-3顆（剖開去籽）、銀耳適量、冰糖適量。

●步驟：薏仁洗淨後先泡水4-6小時，將所有材料加入鍋中，取水量剛好蓋過所有材料，先煮沸後轉小火，直到藥材煮到軟爛程度，銀耳會軟化，濃稠程度視個人喜好，最後可酌加冰糖提升風味。

彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤。（彰化馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤。（彰化馬光中醫診所提供）

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