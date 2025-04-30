健康網》「複方藥膏」醫不建議使用 6原因：成分與潛在風險

醫師表示，為確保安全與療效，患者應諮詢皮膚專科醫師，使用針對性更強的單一成分藥物，以免耽誤甚至惡化病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾有皮膚相關困擾時，會使用「複方藥膏」，希望能迅速達到消炎、止癢及抗過敏的效果。不過，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新指出，常有患者拿著複方藥膏主訴「無法有效控制皮膚疾病」，問題就在於複方的設計旨在同時對抗黴菌、細菌及炎症，但成分的侷限性與潛在風險，需要考量。同時他也不建議使用複方藥膏治療，患者應諮詢皮膚專科醫師，使用針對性更強的單一成分藥物，以免耽誤，甚至惡化病情。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」以食物比喻，複方藥物像方便的調理包，讓對皮膚疾病診斷治療不熟悉的非專科醫師敢於開藥治療，若是到星級餐廳就不應該吃到調理包加熱的食物。他也認為，若看診得到複方藥膏，就暗示醫師對診斷信心不足，或是不清楚複方藥膏的缺點。受過皮膚專科訓練的醫師應確立診斷給予單方合適的治療。

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Triamcinolone Acetonide非第三代低萎縮性類固醇

烏惟新說明，複方中的Triamcinolone Acetonide是一種中效類固醇，具備消炎、止癢及抗過敏作用。然而，它並非第三代低萎縮性類固醇（如Mometasone或Fluticasone），長期使用可能導致皮膚萎縮、毛細血管擴張、紫斑或皮膚變薄等副作用。特別在敏感部位（如臉部、腋下或腹股溝），這些風險更為顯著。皮膚專科醫師通常偏好使用更安全的類固醇或限制使用時間，以降低不良反應風險，而美康複方的設計使得類固醇劑量與使用時機難以精確控制。

Nystatin對皮癬菌無效

烏惟新指出，複方藥膏中的Nystatin是一種抗黴菌成分，主要針對念珠菌（Candida）感染有效。然而，大多數皮膚黴菌感染（如香港腳、股癬）是由皮癬菌（Dermatophytes）引起的，而Nystatin對皮癬菌無效。皮膚專科醫師通常會選擇針對皮癬菌的抗黴菌藥物（如Terbinafine或Clotrimazole），以確保治療效果。複方藥膏的Nystatin成分在治療常見黴菌感染時效果有限，可能延誤正確治療。

醫師指出，複方藥膏中的Nystatin是一種抗黴菌成分，對大多數皮膚黴菌感染（如香港腳、股癬）是由皮癬菌引起的，而Nystatin對皮癬菌無效；圖為情境照。（圖取自freepik）

類固醇合併抗黴菌藥物易導致紅斑、脫屑

烏惟新說，複方同時含有類固醇（Triamcinolone Acetonide）與抗黴菌成分（Nystatin），這種組合可能導致Tinea Incognito（隱者癬），是指黴菌感染因類固醇抑制免疫反應而掩蓋典型症狀（如紅斑、脫屑），使感染外觀不明顯，延誤診斷並加重病情。

類固醇雖能暫時緩解搔癢與發炎，但可能促進黴菌生長，特別在皮癬菌感染中更為嚴重。皮膚專科醫師通常建議先若要合併類固醇消炎只能短暫使用，待發炎改善，需長時間使用單方抗黴菌藥物，以避免此風險。

Neomycin易引發接觸性皮膚炎

烏惟新提到，複方中的Neomycin是一種抗生素，用於對抗細菌感染。然而，Neomycin是常見的接觸性過敏原，容易引發接觸性皮膚炎，特別在長期或反覆使用時。患者可能出現紅腫、搔癢或皮疹，進一步加重皮膚問題。

皮膚專科醫師通常避免使用含Neomycin的外用藥物，改以其他低過敏性的抗生素或非抗生素治療方案，以降低過敏風險。

外用抗生素效果有限

烏惟新說，該複方藥膏包含兩種抗生素：Neomycin與Gramicidin。然而，外用抗生素在治療皮膚感染中的效果常不如預期，尤其在黴菌或病毒感染中幾乎無效。此外，長期使用外用抗生素可能導致細菌抗藥性，降低未來治療效果。

Gramicidin是一種針對革蘭氏陽性菌的抗生素，但其在皮膚感染中的實用性有限，且臨床研究顯示，其效果不如其他現代抗生素。市場上幾乎沒有單獨使用Gramicidin的藥膏，多以複方形式出現，這也反映其單獨療效的局限性。

醫師表示，若需要針對革蘭氏陽性菌的單一抗菌藥膏，皮膚專科醫師可能會推薦其他更常見的單方抗生素藥膏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

烏惟新表示，若需要針對革蘭氏陽性菌的單一抗菌藥膏，皮膚專科醫師可能會推薦其他更常見的單方抗生素藥膏，如Mupirocin（針對金黃色葡萄球菌等革蘭氏陽性菌）或Fusidic Acid（同樣對革蘭氏陽性菌有效）。若為較嚴重的深層複雜皮膚軟組織細菌感染，必須使用口服甚至靜脈注射之抗生素，並非外用抗生素可以處理。

複方藥膏使病情診斷更為困難

烏惟新指出，複方的設計（抗黴菌、類固醇、抗生素）雖看似全面，但當治療無效或病情惡化時，會使醫師難以判斷問題根源。例如，症狀未改善可能是因為Nystatin對皮癬菌無效、類固醇掩蓋感染症狀、類固醇強度不足、Neomycin引發過敏，或感染本身對抗生素無反應。這種複雜性可能導致誤診或延誤正確治療。皮膚專科醫師通常偏好單一成分藥物，以便精確評估療效並調整治療方案。

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