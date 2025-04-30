自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》「複方藥膏」醫不建議使用 6原因：成分與潛在風險

2025/04/30 19:41

醫師表示，為確保安全與療效，患者應諮詢皮膚專科醫師，使用針對性更強的單一成分藥物，以免耽誤甚至惡化病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，為確保安全與療效，患者應諮詢皮膚專科醫師，使用針對性更強的單一成分藥物，以免耽誤甚至惡化病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾有皮膚相關困擾時，會使用「複方藥膏」，希望能迅速達到消炎、止癢及抗過敏的效果。不過，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新指出，常有患者拿著複方藥膏主訴「無法有效控制皮膚疾病」，問題就在於複方的設計旨在同時對抗黴菌、細菌及炎症，但成分的侷限性與潛在風險，需要考量。同時他也不建議使用複方藥膏治療，患者應諮詢皮膚專科醫師，使用針對性更強的單一成分藥物，以免耽誤，甚至惡化病情。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」以食物比喻，複方藥物像方便的調理包，讓對皮膚疾病診斷治療不熟悉的非專科醫師敢於開藥治療，若是到星級餐廳就不應該吃到調理包加熱的食物。他也認為，若看診得到複方藥膏，就暗示醫師對診斷信心不足，或是不清楚複方藥膏的缺點。受過皮膚專科訓練的醫師應確立診斷給予單方合適的治療。

Triamcinolone Acetonide非第三代低萎縮性類固醇

烏惟新說明，複方中的Triamcinolone Acetonide是一種中效類固醇，具備消炎、止癢及抗過敏作用。然而，它並非第三代低萎縮性類固醇（如Mometasone或Fluticasone），長期使用可能導致皮膚萎縮、毛細血管擴張、紫斑或皮膚變薄等副作用。特別在敏感部位（如臉部、腋下或腹股溝），這些風險更為顯著。皮膚專科醫師通常偏好使用更安全的類固醇或限制使用時間，以降低不良反應風險，而美康複方的設計使得類固醇劑量與使用時機難以精確控制。

Nystatin對皮癬菌無效

烏惟新指出，複方藥膏中的Nystatin是一種抗黴菌成分，主要針對念珠菌（Candida）感染有效。然而，大多數皮膚黴菌感染（如香港腳、股癬）是由皮癬菌（Dermatophytes）引起的，而Nystatin對皮癬菌無效。皮膚專科醫師通常會選擇針對皮癬菌的抗黴菌藥物（如Terbinafine或Clotrimazole），以確保治療效果。複方藥膏的Nystatin成分在治療常見黴菌感染時效果有限，可能延誤正確治療。

醫師指出，複方藥膏中的Nystatin是一種抗黴菌成分，對大多數皮膚黴菌感染（如香港腳、股癬）是由皮癬菌引起的，而Nystatin對皮癬菌無效；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，複方藥膏中的Nystatin是一種抗黴菌成分，對大多數皮膚黴菌感染（如香港腳、股癬）是由皮癬菌引起的，而Nystatin對皮癬菌無效；圖為情境照。（圖取自freepik）

類固醇合併抗黴菌藥物易導致紅斑、脫屑

烏惟新說，複方同時含有類固醇（Triamcinolone Acetonide）與抗黴菌成分（Nystatin），這種組合可能導致Tinea Incognito（隱者癬），是指黴菌感染因類固醇抑制免疫反應而掩蓋典型症狀（如紅斑、脫屑），使感染外觀不明顯，延誤診斷並加重病情。

類固醇雖能暫時緩解搔癢與發炎，但可能促進黴菌生長，特別在皮癬菌感染中更為嚴重。皮膚專科醫師通常建議先若要合併類固醇消炎只能短暫使用，待發炎改善，需長時間使用單方抗黴菌藥物，以避免此風險。

Neomycin易引發接觸性皮膚炎

烏惟新提到，複方中的Neomycin是一種抗生素，用於對抗細菌感染。然而，Neomycin是常見的接觸性過敏原，容易引發接觸性皮膚炎，特別在長期或反覆使用時。患者可能出現紅腫、搔癢或皮疹，進一步加重皮膚問題。

皮膚專科醫師通常避免使用含Neomycin的外用藥物，改以其他低過敏性的抗生素或非抗生素治療方案，以降低過敏風險。

外用抗生素效果有限

烏惟新說，該複方藥膏包含兩種抗生素：Neomycin與Gramicidin。然而，外用抗生素在治療皮膚感染中的效果常不如預期，尤其在黴菌或病毒感染中幾乎無效。此外，長期使用外用抗生素可能導致細菌抗藥性，降低未來治療效果。

Gramicidin是一種針對革蘭氏陽性菌的抗生素，但其在皮膚感染中的實用性有限，且臨床研究顯示，其效果不如其他現代抗生素。市場上幾乎沒有單獨使用Gramicidin的藥膏，多以複方形式出現，這也反映其單獨療效的局限性。

醫師表示，若需要針對革蘭氏陽性菌的單一抗菌藥膏，皮膚專科醫師可能會推薦其他更常見的單方抗生素藥膏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，若需要針對革蘭氏陽性菌的單一抗菌藥膏，皮膚專科醫師可能會推薦其他更常見的單方抗生素藥膏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

烏惟新表示，若需要針對革蘭氏陽性菌的單一抗菌藥膏，皮膚專科醫師可能會推薦其他更常見的單方抗生素藥膏，如Mupirocin（針對金黃色葡萄球菌等革蘭氏陽性菌）或Fusidic Acid（同樣對革蘭氏陽性菌有效）。若為較嚴重的深層複雜皮膚軟組織細菌感染，必須使用口服甚至靜脈注射之抗生素，並非外用抗生素可以處理。

複方藥膏使病情診斷更為困難

烏惟新指出，複方的設計（抗黴菌、類固醇、抗生素）雖看似全面，但當治療無效或病情惡化時，會使醫師難以判斷問題根源。例如，症狀未改善可能是因為Nystatin對皮癬菌無效、類固醇掩蓋感染症狀、類固醇強度不足、Neomycin引發過敏，或感染本身對抗生素無反應。這種複雜性可能導致誤診或延誤正確治療。皮膚專科醫師通常偏好單一成分藥物，以便精確評估療效並調整治療方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中