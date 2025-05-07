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健康網》雨天好憂鬱 醫：面對「季節憂鬱」6建議

2025/05/07 11:13

不少人在天氣發生劇烈變化時，會感到不想動。醫師表示，這很可能是季節性憂鬱症。（圖取自shutterstock）

不少人在天氣發生劇烈變化時，會感到不想動。醫師表示，這很可能是季節性憂鬱症。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在天氣發生劇烈變化時，會感到不想動，與晴天時神采奕奕，活力十足的樣子完全不同。這是為什麼呢？精神科醫師楊聰財表示，這很可能是季節性憂鬱症（SAD）。

今（7）日上午下起大雨，氣溫斷崖式降溫。中央氣象署說明，北部、東北部及東部天氣較涼；鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部及東部地區並有局部大雨發生的的可能。為什麼天氣變差，心情就掉到谷底？冷天懶懶不想動，是我太廢還是生理影響？精神科醫師楊聰財表示，這可能是「季節性憂鬱症」（SAD）造成。

楊聰財表示，SAD（Seasonal Affective Disorder，季節性情感障礙）是一種因季節變化而出現的憂鬱症，患者通常在特定季節症狀加劇，特別好發於冬季，因氣溫驟降和日照時間縮短而惡化。不過，也有少部分患者在夏季反而出現症狀，到了冬天才緩和。

陽光變少 增加3精神危害

發生「季節性憂鬱症」的可能原因，科學研究認為與「日照減少」有關，因為陽光變少，可能影響大腦下視丘的運作，進而導致：

●血清素下降：血清素影響情緒、食慾與睡眠，日照減少會降低血清素水平，使人更容易憂鬱。

●褪黑激素增加：這種控制睡眠的荷爾蒙，在SAD患者體內可能過量，讓人更容易疲倦、懶懶不想動。

●生理時鐘錯亂：陽光負責調節身體節奏，當光照減少，生理時鐘可能當機，影響情緒穩定。

對抗SAD 6方法試看看

怎麼對抗季節性憂鬱？楊聰財提出6項建議：

●光線療法：每天 30 分鐘照光療燈，補充陽光能量。

●多運動：流點汗，提升多巴胺，讓心情更 High。

●走出去：白天多曬太陽，幫助調整生理時鐘。

●健康飲食：補充 Omega-3、維生素 D，少吃甜食。

●調整作息：規律睡眠，讓身體維持正常節奏。

●心理治療：透過專業輔導，學習調適情緒。

如果情緒低落影響到日常生活，甚至出現負面想法，請務必尋求專業協助。

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