本土職場麻疹群聚再+1 匡列接觸者460人監測

疾管署副署長羅一鈞表示，上週麻疹新增1例本土個案與3例境外移入。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕雙北職場麻疹群聚案擴大！衛福部疾管署今（29）日公布，上週新增1例本土麻疹，為新北市20多歲男性，是上週公布雙北職場麻疹群聚案匡列的接觸者，也是此群聚案第3例確診個案，已匡列接觸者460人，以公司接觸者為主，衛生單位將監測至5月14日。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增本土麻疹為上週公布越南境外移入導致同事感染群聚案的職場接觸者，該名20多歲男性與先前確診的30多歲女性，在4月15日於台中市參加公司活動時有接觸，並於22日起陸續出現全身紅疹、喉嚨痛等症狀，23日就醫通報採檢，24日確診。

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另外，上週新增3例麻疹境外移入，分別為南部20多歲男性、北部30多歲男性及北部30多歲女性，皆曾於4月至越南旅遊，其中包含一對情侶檔，均於返台後10至12天發病，經就醫通報後採檢確診。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，今年累計32例麻疹，其中12例為本土感染、20例為境外移入均自越南移入；今年本土感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

麻疹傳染性極高，潛伏期約7至18天，最長可達21天，羅一鈞指出，目前越南麻疹疫情持續，預計上半年仍會持續有越南移入病例，提醒國人自越南等流行地區返國3週內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

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