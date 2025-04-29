6旬婦肺腺癌晚期 NGS檢測揪罕見突變基因獲重生機會

大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，大千是苗栗縣唯一可執行NGS的醫院，透過團隊努力，幫助病人獲得最適切的醫療照護。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕62歲陳姓婦女因慢性咳嗽及背痛到醫院就醫，診斷為第四期肺腺癌，由於她的常見致癌突變基因檢測為陰性，無法使用目前臨床效果最好的EGFR標靶藥物治療。她經醫療團隊建議，接受微創手術取腫瘤組織做次世代定序基因檢測，終於找到罕見的Met突變基因的標靶藥物治療，讓病人有重生的希望，同時透過健保給付，幫助病人及家屬減輕治療費用的負擔。

苗栗縣大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，過去面對病人在第一線治療出現抗藥性時，只能嘗試新藥物或是沒使用過的其他藥物，卻會有費用昂貴且效果不明的缺點，對病人及家屬都是很大的負擔。

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現今，透過抽血或取腫瘤組織做次世代定序基因檢測（NGS），可判斷出病人癌細胞的突變基因，協助醫師擬定適合的治療策略，精準選擇用藥，並針對副作用調整劑量，進而達到更好的治療效果，讓每位病人獲得最適切的個人化治療。

謝為忠指出，癌症藥物日新月異，相對費用也相當昂貴，若沒有健保或商業保險給付，一般病人都難以負擔。此次案例接受兩次的次世代定序基因檢測，所幸有部分健保給付，加上最後可使用的昂貴標靶藥物亦可健保給付，才大幅減輕病人及家屬的經濟負擔。

謝為忠強調，雖然次世代定序基因檢測（NGS）在去（2024）年5月通過健保給付，但對於此項檢測的醫院資格要求相當嚴格，非醫學中心的醫院只有少數通過審核。今（2025）年2月大千綜合醫院順利通過衛福部審核，成為苗栗縣唯一通過癌症品質認證及執行次世代定序基因檢測的醫院，期望透過醫療團隊的努力，可以為苗栗縣的癌症病友提供最完整的癌症診斷及治療的醫療服務。

陳姓婦女因慢性咳嗽及背痛就醫，檢查診斷為第四期肺腺癌（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

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