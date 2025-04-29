彰基兒醫「三合一」產房旁就是新生兒加護病房

為了提升母嬰安全與照護效率，彰基將產房與新生兒加護病房整合設置於同一樓層；情境照。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教兒童醫院是全台四家兒童醫學中心的其中一家，兼負著高危險妊娠婦女生產重任，為了讓母嬰照顧更加即時、安全有效率，將產房、開刀房、新生兒加護病房「三合一」，讓產婦「開個門就到了」。彰基總院長陳穆寬表示，目的是要讓每位媽媽生得安全又安心。

在彰基全新產房迎接第二胎的黃女士說，之前老大剛出生時，因為有先天性心臟病，以前產房和新生兒加護病房距離遙遠，產後需要走相當遙遠的路才能探視寶寶，現在開個門就到了，而且產房、開刀房、新生兒加護病房都整合在一起，真的很有安全感。

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彰基五星級待產室舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦以及陪產的家人們得以自在舒服；情境照。（彰基提供）

幫黃女士接生的婦產科醫師王彥筑表示，母嬰安全是最重要的使命，新生兒加護病房就在產房旁邊，是產科醫師最即時有力的後援。

為了縮短兩個單位的距離，必須牽動到原本的復健科，開刀房及其他許多部門，耗費的人力物力及財務資源不在話下，但總院長陳穆寬認為，所有高危險妊娠、早產、產後大出血的產婦，有任何狀況都是他們必須盡全力來守護的。只有該做的事，沒有不該花的錢，他們要打造讓辛苦懷孕的產婦可以安心舒適生產的空間。

每間待產室也都舒適美觀，還有獨立衛浴；讓產婦及陪產的家人們得以自在舒服。而獨步於全台醫學中心的，是彰基特有的安胎病房。為了讓有早期宮縮，出血等需要安胎的孕婦可以安心養胎，設置獨立於產房及產後病房的安胎中心，由接受過高危險妊娠訓練的專業母胎醫護團隊照顧。

彰基設置獨步於全台醫學中心獨立的安胎病房，讓有早期宮縮、出血等高風險的孕婦能在最合適的環境下安心養胎。（彰基提供）

彰基今天舉辦產房暨烈以利紀念病房啟用感恩禮拜，總院長陳穆寬（中）與醫護團隊合影。（彰基提供）

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