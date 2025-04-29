自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

彰基兒醫「三合一」產房旁就是新生兒加護病房

2025/04/29 15:53

為了提升母嬰安全與照護效率，彰基將產房與新生兒加護病房整合設置於同一樓層；情境照。（彰基提供）

為了提升母嬰安全與照護效率，彰基將產房與新生兒加護病房整合設置於同一樓層；情境照。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教兒童醫院是全台四家兒童醫學中心的其中一家，兼負著高危險妊娠婦女生產重任，為了讓母嬰照顧更加即時、安全有效率，將產房、開刀房、新生兒加護病房「三合一」，讓產婦「開個門就到了」。彰基總院長陳穆寬表示，目的是要讓每位媽媽生得安全又安心。

在彰基全新產房迎接第二胎的黃女士說，之前老大剛出生時，因為有先天性心臟病，以前產房和新生兒加護病房距離遙遠，產後需要走相當遙遠的路才能探視寶寶，現在開個門就到了，而且產房、開刀房、新生兒加護病房都整合在一起，真的很有安全感。

彰基五星級待產室舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦以及陪產的家人們得以自在舒服；情境照。（彰基提供）

彰基五星級待產室舒適美觀，還有獨立衛浴，讓產婦以及陪產的家人們得以自在舒服；情境照。（彰基提供）

幫黃女士接生的婦產科醫師王彥筑表示，母嬰安全是最重要的使命，新生兒加護病房就在產房旁邊，是產科醫師最即時有力的後援。

為了縮短兩個單位的距離，必須牽動到原本的復健科，開刀房及其他許多部門，耗費的人力物力及財務資源不在話下，但總院長陳穆寬認為，所有高危險妊娠、早產、產後大出血的產婦，有任何狀況都是他們必須盡全力來守護的。只有該做的事，沒有不該花的錢，他們要打造讓辛苦懷孕的產婦可以安心舒適生產的空間。

每間待產室也都舒適美觀，還有獨立衛浴；讓產婦及陪產的家人們得以自在舒服。而獨步於全台醫學中心的，是彰基特有的安胎病房。為了讓有早期宮縮，出血等需要安胎的孕婦可以安心養胎，設置獨立於產房及產後病房的安胎中心，由接受過高危險妊娠訓練的專業母胎醫護團隊照顧。

彰基設置獨步於全台醫學中心獨立的安胎病房，讓有早期宮縮、出血等高風險的孕婦能在最合適的環境下安心養胎。（彰基提供）

彰基設置獨步於全台醫學中心獨立的安胎病房，讓有早期宮縮、出血等高風險的孕婦能在最合適的環境下安心養胎。（彰基提供）

彰基今天舉辦產房暨烈以利紀念病房啟用感恩禮拜，總院長陳穆寬（中）與醫護團隊合影。（彰基提供）

彰基今天舉辦產房暨烈以利紀念病房啟用感恩禮拜，總院長陳穆寬（中）與醫護團隊合影。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中