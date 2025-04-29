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「論人計酬」擴大至花東試辦 邱泰源：整合照護以人為中心

2025/04/29 14:54

衛福部長邱泰源今（29日）表示，擴大推動「論人計酬」是政府方向，計畫以花蓮、台東擴大推廣以人為中心的整合照護模式。 （記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源今（29日）表示，擴大推動「論人計酬」是政府方向，計畫以花蓮、台東擴大推廣以人為中心的整合照護模式。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕現行健保「論量計酬」，民眾就醫次數越多、醫院收入越高，花蓮縣秀林鄉試辦「論人計酬」則反其道而行，民眾越健康、院所反而收入越多，成功經驗讓總統賴清德拋出健保改革構想，衛福部長邱泰源今（29日）表示，擴大推動「論人計酬」是政府方向，計畫以花蓮、台東擴大推廣以人為中心的整合照護模式。

花蓮縣秀林鄉試辦的「論人計酬」，由不同層級的醫療團隊合作，負責照顧特定區域的居民，每位民眾都有一筆固定預算，團隊若能透過健康促進、預防疾病，讓民眾少生病、少看醫生，就能節省支出、提高盈餘，這種「花錢買健康、不是買治療」的模式，被政府視為推動健保永續的重要方向；健保署長石崇良昨也透露，目前正研究是否以花東地區作為擴大試辦場域，並正評估優先將「論人計酬」擴及長照機構住民與洗腎患者兩大族群。

邱泰源今天出席「部立醫院第三屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，花蓮秀林鄉的成功經驗未來將擴大至花蓮、台東地區辦理，這是政府的方向，且不限於特定疾病或單一單位，而是以整個區域推動整合式照護。

邱泰源指出，「論人計酬」就是以人為中心，關鍵是制度內涵，推動過程中需同步建立轉診制度、完善家庭醫師制度等配套，讓民眾了解家庭醫師的重要性及社區資源，才能真正完善健康照護。

他提到，總統賴清德提到秀林鄉的經驗很成功，並拋出各區健保總額「自收自管」構想，目的是希望醫學中心、區域醫院、地區醫院與基層診所能更緊密合作，因應各地區特性，透過財務自主，實現提供民眾「全人醫療」與「健康促進」的目標。

邱泰源也說，目前全台已有81個「分級醫療策略聯盟」，例如台大的「星月計畫」、長庚的「雁形計畫」等，面對高齡化社會，未來要結合醫療、長照、社福、社會安全網與志工系統，全面深化在地照護。雖然現行健保已採個別總額制，但仍需加強區域合作，才能真正落實健康台灣的願景。

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