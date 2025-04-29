男性避孕革命！非荷爾蒙植入劑「亞當」 植入1次無精子2年

有公司開發男用避孕針劑，注入後長達2年間精液中不會有精子。（圖取自shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕植入式非荷爾蒙男性避孕劑「亞當」（Adam）一期臨床試驗初步顯示，其水溶性水凝膠植入物可在輸精管內持效至少24個月，兩名已達觀察期者精液中均未檢出精子，且未發生嚴重不良事件，有望提供長效、可逆的男性避孕新選項。

據《衛報》報導，美國生技公司「Contraline」開發的這款產品原理是在男性輸精管內注入一種可分解的水溶性水凝膠（hydrogel）形成屏障，以防止精子與精液混合。該公司指出，Adam的設計目標是滿足男性對「兩年長效且可逆」避孕方式的需求，植入物於體內經自然代謝分解後，可恢復正常生育功能。

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Contraline近日公布一期臨床試驗結果：共有25名受試者以不同時間點入組，目前已有兩名受試者完成24個月追蹤，其精液中均未偵測到精子，同時無任何與植入物相關的嚴重不良事件。Contraline創辦人兼執行長艾森弗拉茨（Kevin Eisenfrats）表示：「我們自始即致力於開發可維持兩年的男性避孕劑，這一數據證明了該策略的可行性，也是市場期盼的解方。」

艾森弗拉茨補充，Adam的植入過程屬微創手術，全程在局部麻醉下完成，耗時約10分鐘，患者可保持清醒。相較於早期採用不會分解材料的阻斷式植入物（部分產品移除後恢復生育力數據欠佳，且恐留疤痕導致永久不育），Adam的水凝膠具有可預測的體內壽命與分解機制。他將此技術比擬為「男性版子宮內避孕器（IUD）」，使用兩年後可視需求選擇再植或等待自然代謝。

儘管上述數據令人振奮，該結果尚未發表於經同儕審查期刊，且目前並無人體試驗證實可逆性。艾森弗拉茨指出，動物試驗已驗證水凝膠的分解軌跡；在早期男性低劑量試驗中，亦觀察到效期隨劑量降低而縮短。未來團隊計畫研發「按需逆轉」程序，並設計居家精子檢測方案，讓使用者自行確認避孕效能。

外部專家對此持審慎樂觀態度。英國愛丁堡大學男性荷爾蒙避孕權威安德森教授（Prof Richard Anderson）讚許Adam在非荷爾蒙路線上的進展，認為「這項技術看似切實可行，值得肯定」。但他提醒，須待更多數據證實試驗的可逆性與植入物的拆除可行性，並評估長期阻斷輸精管可能帶來的未知風險。

Contraline表示，預計將於今年稍晚在澳洲展開涵蓋30至50名受試者的二期臨床試驗，屆時將更全面評估安全性、有效期及可逆性。若後續試驗順利，Adam有望成為男性長效、可逆避孕的重要補充方案。

「Adam」男性避孕水凝膠透過微創手術注入輸精管。開發公司Contraline 表示，此手術約需10分鐘，在局部麻醉下進行。圖為示意圖。（圖取自Contraline官網）

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