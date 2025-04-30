健康網》鷹嘴豆取代白飯！ 營養師：好澱粉助穩糖、防慢性病

林俐岑指出，鷹嘴豆富含蛋白質、營養素及膳食纖維，有助穩定血糖、促進排便順暢，並能有效預防慢性疾病及癌症；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝取「好澱粉」對健康至關重要！營養師林俐岑於臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」分享，自己習慣將煮熟的鷹嘴豆分裝於保鮮盒中，並建議在3天內食用完畢，用以取代白飯、麵條等精製澱粉，作為減醣飲食的主食來源。而相對於完全不碰澱粉，聰明選擇原型的「好澱粉」食物，適量攝取，除了對健康好處多多，還能減少剝奪碳水對身體的傷害。

林俐岑指出，鷹嘴豆富含蛋白質、營養素及膳食纖維，有助穩定血糖、促進排便順暢，並能有效預防慢性疾病及癌症。她強調，全穀雜糧與根莖類等「好澱粉」相比精製澱粉，對健康的好處更多，呼籲民眾聰明選擇，不必害怕適量攝取。

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林俐岑指出，極端的飲食控制，例如完全不攝取澱粉的生酮飲食，反而可能導致掉髮、微量營養素缺乏、血脂代謝異常、排便困難及口臭等問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

針對有網友留言認為「任何澱粉都不好」的說法，林俐岑特別澄清，極端的飲食控制，例如完全不攝取澱粉的生酮飲食，反而可能導致掉髮、微量營養素缺乏、血脂代謝異常、排便困難及口臭等問題，對身體造成負面影響。

她進一步建議，減醣飲食仍可適量食用原型的「好澱粉」食物，藉此降低對碳水化合物的剝奪感，並維持飲食的均衡。尤其對於碳水化合物需求量較高的人群，養成運動習慣尤為重要。運動過程中需消耗肝醣，運動後適量補充蛋白質與碳水化合物，可提升增肌減脂的效率，促進整體健康。

林俐岑最後提醒，飲食管理應以健康、平衡為目標，避免過度偏激，才能真正達到長期維持體態與促進健康的目的。

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