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健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

避免國際情勢影響供藥 健保給付國產藥利多明年上路

2025/04/28 20:26

健保署調整部分國產藥價給付規定。（資料照，記者林惠琴攝）

健保署調整部分國產藥價給付規定。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕為了促進國內製藥發展，也避免受到國際情勢影響供藥，衛福部公告修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，未來符合相關條件的藥品，健保核價最高可加算30%，新制明年元旦上路。

修正內容主要3大部分，首先是擴大鼓勵國內藥廠製造創新藥品，凡是在國際上市許可2年內新藥，或是十大先進國家核准上市滿5年、但屬國內新成分新藥，將可比照台灣首發新藥給予優惠核價。

其次是鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，提供處方用藥選擇，針對原廠藥逾專利期5年內首2張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似性藥品，最高給予原廠藥相同價格。

再來則是對於國內製造藥品將給予優惠藥價，包括採用國內生產的原料藥，或者國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且增列於仿單上，以及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥。黃育文說明，只要符合這3項條件之1，未來健保核價任一皆可加算10%。

對此，製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會等3大本土製藥公協會表示，感謝總統賴清德以行動加強台灣藥品供應韌性、以政策引導在地產業升級並確保藥品價格合理。

3大本土製藥公協會認為，台灣進口醫藥品比例相當高，占健保藥費支出達7成以上，然而面對變幻莫測的國際局勢，台灣需要有支持藥品在地製造、強化本土供應鏈的藥品政策，以確保藥品穩定供應。

3大本土製藥公協會指出，感謝衛福部長邱泰源、健保署長石崇良持續不斷與產業界進行政策溝通，相關健保藥價改革政策於去年11月20日完成預告後，如今法案公告實施，象徵健康台灣、健保永續的腳步又往前邁進一步。

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