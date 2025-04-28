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健康網》三明治世代壓力爆表 「夾心照顧者」身心拉警報

2025/04/28 20:08

專家提醒，身兼照顧年長家庭成員者和家長角色的「夾心照顧者」應先照顧好自己的身心健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

專家提醒，身兼照顧年長家庭成員者和家長角色的「夾心照顧者」應先照顧好自己的身心健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著平均壽命延長及生育年齡推遲，越來越多上班族在工作之餘，同時肩負照顧年邁父母或長輩，以及撫養未成年子女的雙重責任，而根據國外一項研究發現，身兼照顧年長家庭成員者和家長角色的「夾心照顧者」，其身心健康狀況可能隨著時間推移而惡化，因此專家提供6項建議，包括認清事實、相信自己、維持規律、支持系統、覺察警訊和安排放鬆時間，以調適身心。

英國研究 每週20小時照顧者壓力大

2025年1月《公共衛生》期刊刊登了1篇由英國倫敦大學學者所做的《英國家庭縱向研究》，其分析了2009年至2020年間約2,000名夾心照顧者與2,000名非夾心照顧者的資料。受試者平均年齡36.8歲。透過問卷調查，追蹤兩組對象為期9年的健康狀況，特別是成為夾心照顧者之前、期間及之後的變化，發現與非夾心照顧者相比，夾心照顧者的心理健康狀況明顯下降，特別是那些每週花超過20小時於照顧工作上的人，在此轉變過程中，健康出現惡化的情況。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說明，上述研究精確地描繪了「三明治照顧者」身體及心理健康面臨的惡化趨勢，尤其在每週超過20小時的照顧情境下更為明顯。提醒照顧工作不僅是體力勞動，更是為照顧者帶來心理上的重大負荷。

邱弘毅提醒，應正視「三明治族」的健康風險，並思考如何在制度與社會層面，例如擴大或延伸喘息服務等，為他們提供更有持續性的支持，避免照顧者的身心健康每況愈下。

面對長輩年紀大，健康漸漸出狀況，照顧者的心理負荷，需要正視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

面對長輩年紀大，健康漸漸出狀況，照顧者的心理負荷，需要正視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，此研究對「夾心照顧者」是很好的提醒，可透過6個方法預防心理健康在工作與照顧的循環中惡化。

●認清事實：隨著時間孩子會長大、父母會越來越需要被照顧，這是人的發展過程，認清現況是找到心理平衡的關鍵。

●相信自己：已盡力在照顧孩子與父母親中做最好的安排，不需感到歉疚，當父母親還健朗時，不妨請他們幫忙照顧幼兒。

●維持規律：安排陪伴孩子與照顧父母的時間，建立彼此互動與生活的節奏感，提升效能。

專家建議，適當安排陪伴孩子與照顧父母的時間，建立彼此互動與生活的節奏感，可提升效能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock

專家建議，適當安排陪伴孩子與照顧父母的時間，建立彼此互動與生活的節奏感，可提升效能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock

●支持系統：除了應用政府相關資源，和朋友、兄弟姐妹、鄰居等，平常即有良好互動，當需幫忙已有一定的默契，他們也是自己安心的後盾。

●覺察警訊：當處於焦慮，不再從照顧中獲得幸福感，甚至影響睡眠、不斷感冒、常忘東忘西，工作頻頻失誤等，都是不勝負荷的警訊。

●放鬆時間：每天不忘利用一杯茶或咖啡的時間放鬆，每周安排固定運動的時間，有助於自我照顧。

葉雅馨提醒雇主，幫助員工做好工作同時也顧好家庭，是經營幸福企業的基本功，企業主可站在支援的角色，協助「夾心照顧者」員工調適紓解壓力，有助提升工作效能。在工作上給予寬容，特別在工作量的調整、提供彈性上下班、必要時休假，不帶著斥責或另眼評斷，避免員工因請假產生另一種壓力。

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