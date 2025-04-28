健康網》斷食減重效果有限？ 醫師：熱量赤字才是關鍵

研究指出，斷食雖有助於減重，但效果其實相當有限，總熱量過高一樣瘦不了；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，「晚上不吃飯」、「168 斷食」等間歇性禁食法在減重界掀起熱潮，但真的比傳統節食更有效嗎？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享了研究，指出斷食雖有助於減重，但效果其實相當有限，總熱量過高一樣瘦不了。

王思恒引用發表於《JAMA Network Open》的系統性回顧，分析了29篇隨機對照試驗、共2485位受試者的數據，整理出三種「吃飯時間」策略的平均減重成果：

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●限時進食（如168斷食）：平均減少約1.37公斤。

●減少進食次數（如一天只吃三餐）：平均減少約1.85公斤。

●卡路里前移（早餐吃多、晚餐吃少）：平均減少約1.75公斤。

然而，王思恒指出，這些減重成效「有幫助，但效果不大」，且研究中高達7成存在偏誤問題，數據可靠性令人存疑。他強調，無論選擇何種進食方式，「若總熱量仍過高，一樣瘦不了」。即使在16小時的進食窗口中大啖炸雞、手搖飲和蛋糕，也無法成功減重。

王思恒指出，真正有效的減重原則仍是：吃進的熱量必須少於消耗的熱量，健康飲食並運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

真正有效的減重原則

●吃進的熱量必須少於消耗的熱量。

●以蔬菜、水果和蛋白質取代甜食、澱粉與油炸食物。

●規律進行運動。

針對未來趨勢，王思恒也補充表示，他預測「藥物將成為未來減重的主流選項」，因為近年來減重藥物的發展「實在太驚人了」。

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